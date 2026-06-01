Titulares confirmados de Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida; Luis Díaz, noticia

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida este lunes 1 de mayo en El Campín, en Bogotá, enfrentando a Costa Rica, antes de encarar su viaje para el Mundial 2026 en Norteamérica.

A pesar de ser un juego de fogueo, el técnico Néstor Lorenzo eligió a varias de las figuras de la 'tricolor', como Luis Díaz y Richard Ríos, quienes liderarán al combinado nacional en este compromiso.

Titulares confirmados Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida 2026:

Camilo Vargas



Santiago Arias, Willer Ditta, Dávinson Sánchez, Johan Mojica

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Richard Ríos, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta

Luis Díaz, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Carlos Andrés Gómez

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Cabe recordar que tras este partido en El Campín, la Selección Colombia viajará a Estados Unidos, especialmente a San Diego, donde disputará el duelo preparatorio frente a Jordania, el domingo 7 de junio, antes de irse a México para ultimar detalles del debut contra Uzbekistán (17 de junio).

Selección Colombia vs Costa Rica EN VIVO; hora y TV del partido de despedida por Gol Caracol

Fecha: lunes 1 de junio de 2026

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos (web), Facebook y YouTube de Gol Caracol.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).