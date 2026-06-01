Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida; Luis Díaz, noticia

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida; Luis Díaz, noticia

Este lunes 1 de junio la Selección Colombia tendrá su último partido en el país antes de partir hacia Norteamérica para el Mundial 2026. Desde las 6:00 p.m. disfrute del duelo por el Gol Caracol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de jun, 2026
Comparta en:
La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.

La Selección Colombia tendrá su partido de despedida este lunes 1 de mayo en El Campín, en Bogotá, enfrentando a Costa Rica, antes de encarar su viaje para el Mundial 2026 en Norteamérica.

A pesar de ser un juego de fogueo, el técnico Néstor Lorenzo eligió a varias de las figuras de la 'tricolor', como Luis Díaz y Richard Ríos, quienes liderarán al combinado nacional en este compromiso.

Titulares confirmados Selección Colombia vs Costa Rica, partido de despedida 2026:

Camilo Vargas

Santiago Arias, Willer Ditta, Dávinson Sánchez, Johan Mojica

Publicidad

Richard Ríos, Jorge Carrascal, Gustavo Puerta

Luis Díaz, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Carlos Andrés Gómez

Publicidad

Cabe recordar que tras este partido en El Campín, la Selección Colombia viajará a Estados Unidos, especialmente a San Diego, donde disputará el duelo preparatorio frente a Jordania, el domingo 7 de junio, antes de irse a México para ultimar detalles del debut contra Uzbekistán (17 de junio).

Selección Colombia vs Costa Rica EN VIVO; hora y TV del partido de despedida por Gol Caracol

Fecha: lunes 1 de junio de 2026
Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)
Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá, Colombia)
Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos (web), Facebook y YouTube de Gol Caracol.
Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Selección Costa Rica

Mundial 2026

Estadio el Campin

Publicidad

Publicidad

Publicidad