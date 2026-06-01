Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea la increíble chilena del 'Cucho' Hernández en Colombia vs. Costa Rica, en partido preparatorio

Vea la increíble chilena del 'Cucho' Hernández en Colombia vs. Costa Rica, en partido preparatorio

El atacante de la Selección Colombia sorprendió con una maniobra que casi termina en gol cerca de finalizar la primera parte en duelo preparatorio en el estadio El Campín

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández
Juan Camilo 'Cucho' Hernández con la Selección Colombia - Foto:
AFP

En el partido de despedida de la Selección Colombia frente a Costa Rica en el estadio El Campín, el delantero pereirano Juan Camilo 'Cucho' Hernández se ganó los aplausos por una gran jugada que estuvo cerca de ampliar el marcador.

Luis Díaz en Colombia vs. Costa Rica.
Selección Colombia

Así fue el gol de Luis Díaz en Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida; definición de crack

Cuando estaba a punto de finalizar la primera parte del encuentro (45+2'), el futbolista que milita en el Real Betis sorprendió a todo mundo con una chilena al borde del área, donde el balón pasó muy cerca del palo superior del arquero 'tico' y ahogó el grito de gol a toda la afición presente en el estadio. La espectacular maniobra generó una inmediata ovación desde las tribunas, que reconocieron la calidad técnica y la audacia del atacante en una de las acciones más destacadas del compromiso.

Cabe recordar que el ex Columbus Crew fue uno de los goleadores de la liga de España y gracias a ello se ganó el llamado de Néstor Lorenzo para incorporar la cita de los 26 convocados de la Selección Colombia a la Copa del Mundo.

Así fue la jugadota de 'Cucho' Hernández en Colombia vs Costa Rica:

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Selección Costa Rica

Juan Camilo Hernández

Publicidad

Publicidad

Publicidad