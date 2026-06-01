Vea la increíble chilena del 'Cucho' Hernández en Colombia vs. Costa Rica, en partido preparatorio

En el partido de despedida de la Selección Colombia frente a Costa Rica en el estadio El Campín, el delantero pereirano Juan Camilo 'Cucho' Hernández se ganó los aplausos por una gran jugada que estuvo cerca de ampliar el marcador.

Cuando estaba a punto de finalizar la primera parte del encuentro (45+2'), el futbolista que milita en el Real Betis sorprendió a todo mundo con una chilena al borde del área, donde el balón pasó muy cerca del palo superior del arquero 'tico' y ahogó el grito de gol a toda la afición presente en el estadio. La espectacular maniobra generó una inmediata ovación desde las tribunas, que reconocieron la calidad técnica y la audacia del atacante en una de las acciones más destacadas del compromiso.

Cabe recordar que el ex Columbus Crew fue uno de los goleadores de la liga de España y gracias a ello se ganó el llamado de Néstor Lorenzo para incorporar la cita de los 26 convocados de la Selección Colombia a la Copa del Mundo.

Así fue la jugadota de 'Cucho' Hernández en Colombia vs Costa Rica:

