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Así fue el gol de Luis Díaz en Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida; definición de crack

El guajiro y capitán de la Selección Colombia en el partido de este lunes en El Campín, Luis Díaz, se encar´go de anotar el segundo gol de la noche para la 'tricolor', contra Costa Rica.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Luis Díaz en Colombia vs. Costa Rica.
Luis Díaz en Colombia vs. Costa Rica.
AFP.

La Selección Colombia se fue al descanso del partido de despedida contra Costa Rica, en El Campín, ganando 2-1 parcialmente, y el segundo gol de la 'tricolor' fue del atacante guajiro, Luis Díaz.

Dávinson Sánchez
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Así fue el gol de Dávinson Sánchez en Selección Colombia vs Costa Rica, en partido de despedida

Al minuto 22, se dio una gran jugada colectiva del elenco dirigido por el DT argentino Néstor Lorenzo, que contó con una asistencia de Jorge Carrascal, y una gran definición de 'Lucho'.

Aunque parecía que Luis Díaz iba a definir de primera, enganchó, hizo seguir derecho a su rival, y definió con tranquilidad para lo que era el 2-0 parcial de la Selección Colombia contra Costa Rica.

Acá el gol de Luis Díaz en Colombia vs Costa Rica, partido de despedida:

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