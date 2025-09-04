Juan Fernando Quintero mostró su magia y marcó un golazo en Colombia vs Bolivia: el 3-0 definitivo

La Selección Colombia siguió de largo contra Bolivia en el estadio Metropolitano. Primero los goles de James Rodríguez y Jhon Córdoba, para que luego apareciera Juan Fernando Quintero para el tercer tanto del encuentro.

Al minuto 83 el mediocampista paisa, quien había entrado y ya había dado una asistencia, apareció en el área luego de un ataque peligroso de la ‘tricolor’ y allí pudo anotar.

Juan Fernando Quintero recibió la pelota, tomó una pausa y remató con zurda para poner el 3-0 de la Selección Colombia contra Bolivia, causando júbilo en el Metropolitano de Barranquilla.