Actualizado: septiembre 04, 2025 08:30 p. m.
Gol Caracol Selección Colombia Juan Fernando Quintero mostró su magia y marcó un golazo en Colombia vs Bolivia: el 3-0 definitivo
La Selección Colombia siguió de largo contra Bolivia en el estadio Metropolitano. Primero los goles de James Rodríguez y Jhon Córdoba, para que luego apareciera Juan Fernando Quintero para el tercer tanto del encuentro.
Al minuto 83 el mediocampista paisa, quien había entrado y ya había dado una asistencia, apareció en el área luego de un ataque peligroso de la ‘tricolor’ y allí pudo anotar.
Juan Fernando Quintero recibió la pelota, tomó una pausa y remató con zurda para poner el 3-0 de la Selección Colombia contra Bolivia, causando júbilo en el Metropolitano de Barranquilla.