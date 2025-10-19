Así fue el gol de Silvia Cristóbal para el 4-0 de España vs Colombia, en Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia perdió 4-0 en el arranque del Mundial femenino Sub-17 2025, a manos de España, que es una de las potencias en la categoría y que mostró su jerarquía frente a la 'tricolor'.

El cuarto y definitivo tanto en el compromiso fue anotado por Silvia Cirstóbal, al minuto 78, luego de un buen centro de pelota quieta de Rosalía Domínguez.

El balón llegó al área en donde Silvia se desmarcó de la defensora colombiana y con un remate de primera al segundo palo consiguió el 4-0 definitivo para España en la fecha 1 del Mundial femenino Sub-17 en Marruecos.



Así fue el gol de Silvia Cristóbal en España vs Colombia, en el Mundial femenino Sub-17: