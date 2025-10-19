Síguenos en::
Yassir Zabiri se fue de doblete contra Argentina; Marruecos, decidido en final del Mundial Sub-20

Yassir Zabiri se fue de doblete contra Argentina; Marruecos, decidido en final del Mundial Sub-20

El número 21 de Marruecos, Yassir Zabiri, puso el 2-0 en el marcador contra Argentina y de paso su segundo tanto en el partido por el título del Mundial Sub-20 en Chile.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Yassir Zabiri

