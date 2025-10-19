Yassir Zabiri se fue de doblete contra Argentina; Marruecos, decidido en final del Mundial Sub-20

Marruecos se fue al descanso de la final del Mundial Sub-20 contra Argentina ganando 2-0 de la mano de su máxima figura, Yassir Zabiri, quien se fue de doblete en los 45 minutos iniciales del partido.

Al minuto 29 el atacante Othmane Maamma desbordó por la banda derecha y en el momento preciso mandó un centro al segundo palo que sorprendió a toda la defensa de la albiceleste.

La pelota le quedó a Yassir Zabiri, quien de primera y en solitario definió de primera para el 2-0 de Marruecos sobre Argentina en la final del Mundial Sub-20 de la FIFA que se jugó en Chile.

El primer gol del '21 del combinado africano fue al minuto 12, con un tiro libre espectacular en el borde del área.

