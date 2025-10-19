Así fue el golazo de tiro libre de Yassir Zabiri en Argentina vs Marruecos, final Mundial Sub-20

Marruecos se encargó de romperel cero en el marcador al minutio 12 del compromiso en el estadio Nacional, de Chile, gracias a un espectacular golazo de Yassir Zabiri.

Tras una polémica jugada en la que el arquero de Argentina se salvó de la expulsión, hubo tiro libre al borde del área para los africanos, quienes aprovecharon esa situación clara de marcar.

El habilidoso Yassir Zabiri, a quien le habían hecho la falta, tomó la pelota y de pelota quieta sorpendió a los de la albiceleste con un remate potente al ángulo para el 1-0 a favor de Marruecos.