Rafael Santos Borré volvió al gol luego de dos meses de sequía con Internacional, de Brasil

Rafale Santos Borré respiró en Brasil volviendo al gol luego de un poco más de dos meses sin poder anotar para el Internacional de Porto Alegre.

Este domingo en el partido frente al Sport Recife, por el Brasileirao, el delantero colombiano fue el encargado de marcar el 1-0 en el marcador, luego de una buena jugada de un compañero por la banda derecha.

Rafael Santos Borré no anotaba desde el pasado 17 de agosto por lo que las críticas no se hicieron esperar para él por parte de la prensa y los hinchas del Internacional.

Así fue el gol de Rafael Santos Borré en Internacional vs Sport Recife:



🚨 GOOOL! Rafael Borré!



Internacional [1] - O Sport Recife



Sigam: @golsdobrasil1

pic.twitter.com/49bncE2r4F — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 19, 2025