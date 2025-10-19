Polémica en Argentina vs Marruecos, final Mundial Sub-20; ¿era roja para Santino Barbi?

En la final del Mundial Sub-20 se dio una jugada polémica que involucró al arquero de Argentina, Santino Barbi, quien pudo irse expulsado por una dura falta al borde del área.

Al minuto 5 Yassir Zabiri quedó mano a mano con el guardameta sudamericano, picó la pelota y luego fue impactado de forma fuerte por el golero.

Aunque el balón no terminó al fondo de la red y se fue por un lado del pórtico, desde Marruecos pidieron la revisión de la acción, que fue observada por el juez central por varios instantes.

Al final el juez dio el tiro libre porque fue al borde del área y solamente le puso tarjeta amarilla al arquero Santino Barbi. Eso sí, en la pelota quieta el propio Zabiri marcó un golazo para el 1-0 de Marruecos sobre Argentina.

