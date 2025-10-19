Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Polémica en Argentina vs Marruecos, final Mundial Sub-20; ¿era roja para Santino Barbi?

Polémica en Argentina vs Marruecos, final Mundial Sub-20; ¿era roja para Santino Barbi?

En los primeros minutos, en una jugada peligrosa de los africanos tuvieron una chance de gol, pero hubo una dura falta del arquero argentino. A pesar de la revisión no hubo expulsión.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Argentina vs Marruecos Mundial Sub-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad