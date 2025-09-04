Así fue el golazo de Jhon Córdoba en Colombia vs Bolivia, por Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Colombia no la tuvo fácil pero logró el segundo contra Bolivia gracias a un golazo de Jhon Córdoba, quien estuvo fino frente al arco y puso el 2-0 al minuto 74 del encuentro.

Con el ingreso de Juan Fernando Quintero se abrieron algunos espacios en la mitad de cancha, y de esa manera recibió la pelota y le filtró una pelota al delantero chocoano.

Jhon Córdoba recibió la pelota, se fue mano a mano con el arquero Carlos Lampe y con un potente remate mandó el balón al fondo de la red. Se quitó la camiseta, le mostraron tarjeta amarilla pero tuvo un desahogo personal con esa anotación.