septiembre 04, 2025
Gol Caracol Selección Colombia Así fue el golazo de Jhon Córdoba en Colombia vs Bolivia, por Eliminatorias Sudamericanas
La Selección Colombia no la tuvo fácil pero logró el segundo contra Bolivia gracias a un golazo de Jhon Córdoba, quien estuvo fino frente al arco y puso el 2-0 al minuto 74 del encuentro.
Con el ingreso de Juan Fernando Quintero se abrieron algunos espacios en la mitad de cancha, y de esa manera recibió la pelota y le filtró una pelota al delantero chocoano.
Jhon Córdoba recibió la pelota, se fue mano a mano con el arquero Carlos Lampe y con un potente remate mandó el balón al fondo de la red. Se quitó la camiseta, le mostraron tarjeta amarilla pero tuvo un desahogo personal con esa anotación.