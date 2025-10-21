“Parecía que éramos locales contra Millonarios, Bucaramanga mereció más”

Atlético Bucaramanga volvió a mostrar carácter en la Liga BetPlay II-2025. El equipo dirigido por Leonel Álvarez empató 1-1 ante Millonarios en El Campín, por la fecha 16, en un partido que dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y los hinchas ‘leopardos’.

El entrenador reconoció que su equipo no tuvo un buen comienzo: “En el primer tiempo nosotros regalamos el balón, sin tener una agresividad de Millonarios pero tomamos malas decisiones. En zona 3 lucíamos muy apresurados, así que lo que cambiamos fue tener un poco más de paciencia, circular más el balón, buscar más protagonismo de los extremos, sin estar finos en el primer tiempo”, explicó.

Sin embargo, en la segunda mitad Bucaramanga elevó su nivel gracias a los ajustes tácticos. “Hicimos unos cambios, Néyder Moreno entró muy bien, buscábamos más sociedades con Fabián Sambueza. El resultado en el segundo tiempo debió haber sido más favorable, con opciones más claras para nosotros; creo que faltó un gol y llevarnos los tres puntos de Bogotá”, añadió el DT.

Millonarios vs. Bucaramanga. colprensa.

Álvarez destacó la reacción del equipo tras el descanso: “Hicimos un revulsivo con trabajo, modificamos y la respuesta fue muy buena. Las mejores opciones las tuvimos nosotros en el segundo tiempo y en el global del partido merecimos llevarnos el triunfo. Hasta el final tuvimos la intención de ganar, agradecerle a los muchachos por la entrega, la manera como encararon el segundo tiempo; me voy contento, no feliz, porque sumamos en la tabla de reclasificación también”.



El estratega antioqueño también elogió la actitud de sus dirigidos en condición de visitantes: “Parecía que éramos nosotros los locales. Con la humildad que nos caracteriza, vinimos a jugar un buen partido contra Millonarios y merecimos más”.

Finalmente, Leonel reiteró sus ambiciones para la recta final del torneo: “Queremos que Bucaramanga compita en todos los escenarios. Este es el camino, soñamos con llegar a la final, queremos seguir sumando porque queremos estar en un certamen internacional por la reclasificación”.