Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Parecía que éramos locales contra Millonarios, Bucaramanga mereció más”

“Parecía que éramos locales contra Millonarios, Bucaramanga mereció más”

Luego del empate 1-1 con Millonarios, en el Campín, Leonel Álvarez, DT del Bucaramanga, sorprendió con su declaraciones en la rueda de prensa posterior al juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Millonarios 1-1 Bucaramanga.
Millonarios 1-1 Bucaramanga.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad