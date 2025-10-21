Hernán Torres, de la "amargura" por el empate con Bucaramanga a su futuro en Millonarios

Tras el agónico empate 1-1 de Millonarios contra Bucaramanga en el estadio El Campín, válido por la fecha 16 de la Liga Betplay II 2025, el director técnico Hernán Torres no ocultó su frustración, especialmente por la manera en que su equipo permitió el gol rival.

El estratega asumió la responsabilidad y delineó el compromiso del cuerpo técnico y la directiva de cara al cierre del campeonato.

Torres comenzó su análisis asumiendo la culpa por la situación actual del equipo, que sigue luchando matemáticamente por la clasificación. "Yo soy el primer responsable", declaró enfáticamente.

Respecto a su continuidad, el técnico tolimense recordó que su contrato está vigente hasta "julio del año entrante". A pesar de los resultados irregulares, reafirmó que el compromiso principal es "levantar al equipo".



Mientras exista una posibilidad matemática, Millonarios "va a pelear" por un cupo en la siguiente fase.

Publicidad

Al evaluar el desarrollo del juego, Torres destacó aspectos positivos, aunque rápidamente se vio opacado por la incapacidad de transformar el dominio en goles.

Millonarios vs. Bucaramanga. colprensa.

"Lo positivo pienso que el equipo hizo un buen primer tiempo otra vez", señaló Torres. Durante esos 45 minutos iniciales, Millonarios mostró "posesión, tenencia y opciones". Sin embargo, el problema recurrente sigue siendo la eficacia: "No concretamos".

Publicidad

En el segundo tiempo, la situación cambió, permitiendo que el rival "cogieran más fuerza".

La mayor fuente de indignación para el entrenador de Millonarios fue el gol que le hizo Bucaramanga, que se originó tras un saque de banda. Torres describió su sentimiento como de "amargado" por dicha acción.

El adiestrador de los azules enfatizó que esta clase de descuidos son advertidos constantemente, lo que hace que la preocupación sea mayor. "Esa jugada del gol de saque de banda me tiene amargado. Porque se avisan las cosas siempre antes. Salen uno bien preocupado". De hecho, subrayó la gravedad del error defensivo: "No nos pueden hacer gol de saque de banda. Eso no".

Finalmente, Hernán Torres se refirió a las evaluaciones internas que está realizando la cúpula administrativa del club.

Publicidad

Según el entrenador, la junta directiva "ya esta en la tarea y compromiso", y actualmente se encuentra "revisando y evaluando" la situación del equipo. Torres aseguró que, en su momento, "ellos tomarán las decisiones", reconociendo que este tema es de conocimiento general: "Se está trabajando este tema. Todos sabemos que así va a ser".

Artículo elaborado con la IA Notebooklm