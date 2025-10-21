Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hernán Torres, de la "amargura" por el empate con Bucaramanga a su futuro en Millonarios

Hernán Torres, de la "amargura" por el empate con Bucaramanga a su futuro en Millonarios

Según Hernán Torres a él no le han comunicado nada sobre una posible marcha del club al final de la Liga II 2025 y así afirmó ante los periodistas que tiene contrato hasta mediados del año entrante.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Hernán Torres, director técnico de Millonarios, en un entrenamiento
Hernán Torres, director técnico de Millonarios, en un entrenamiento
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad