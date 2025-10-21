Envigado dio el batacazo en Copa BetPlay: venció 2-1 a Pereira en penaltis y clasificó a 'semis'

Este martes 21 de octubre, Envigado dio un fuerte golpe en la Copa BetPlay 2025 al vencer 2-1 en los penaltis al Deportivo Pereira y clasificar a las semifinales. Los 90 minutos terminaron 1-0 a favor de los risaraldenses, tras el 1-2 en la ida a favor de los 'naranjas'. La gran figura del encuentro fue el arquero Cristian Andrés Tovar, quien atajo tres cobros desde los doce pasos.

'El matecaña' saltó a la cancha con: Salvador Ichazo, Walmer Pacheco, Julián Bazán, José Moya, Omar Albornoz, Juan David Ríos, Víctor Mejía, Yesus Cabrera, Darwin Quintero, Samy Merheg y Jhon Largacha. Por su parte, la 'cantera de héroes formó Cristian Andrés Tovar, Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Didier Palacios, Juan Quejada, Edison López, Julián Palacios, Dairon Valencia, Tomás Soto, Frey Berrío y Luis Díaz.

Con la necesidad del resultado, Pereira salió con todo al ataque, pero la defensa de la visita fue dura y no permitió mayores llegadas. Quintero, Merheg y Cabrera fueron los más intensos, pero faltó claridad. Envigado optó por la velocidad y el buen físico de sus canteranos, en especial de Díaz.

El reloj se fue agotando y se convirtió en el peor enemigo de los locales. Cuando todo pintaba para empate y clasificación de los 'naranjas'. Merheg apareció en el 90+1 con un golazo de taco para encender el ánimos de los aficionados en el Hernán Ramírez Villegas.



Con el 2-2 en el global consumado, todo se tuvo que definir desde los penaltis. Tovar se hizo grande en Envigado y le atajó los cobros a Yesus Cabrera, Adrián Estacio y Gustavo Torres. Mehreg anotó y Quintero estrelló la pelota en el travesaño. En la 'cantera de héroes' anotaron Juan Quejada y William Hurtado, y fallaron Neymar Uribe y Johan Hinestroza.

Ahora, Envigado se enfrentará a Independiente Medellín en las semifinales.



Nacional y Once Caldas definen el último cupo

América de Cali, ya clasificado, tras superar al Junior, está a la espera de su rival que saldrá de la serie entre Nacional y Once Caldas. Los 'verdolagas' juegan en el Atanasio Girardot con su afición y con la serie a favor por el 1-0 en la ida con gol de penalti de Edwin Cardona. El juego está pactado para este miércoles 22 de octubre, a las 6:00 p.m. (hora Colombia).