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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el golazo de Miguel Agámez en Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

Así fue el golazo de Miguel Agámez en Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

Con un remate inatajable Miguel Agámez puso el 1-0 a favor de la Selección Colombia, en la última jugada del primer tiempo en la final del Sudamericano Sub-17, frente a los argentinos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Miguel Agámez Selección Colombia Sub-17
Miguel Agámez con el número 16, jugador de la Selección Colombia Sub-17 - Foto:
Conmebol

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