Así fue el golazo de Miguel Agámez en Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

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La Selección Colombia se fue al descanso de la final del Sudamericano Sub-17 2026 ganando 1-0 frente a Argentina, todo gracias al golazo de Miguel Agámez, en la última jugada del primer tiempo.
Al 45+15, debido a la pausa que tuvo el partido porque se fue la luz en el escenario deportivo de la Conmebol, apareció el talentoso futbolista de la 'tricolor' para sacar un potente remate de media distancia y mandar la pelota al ángulo.
Es el primer gol de Agámez en este Sudamericano Sub-17, ya que en los anteriores compromisos habían anotado Matías Caicedo, dos Andrés Mosquera y tres José Escorcia.
¡GOLAZO DE COLOMBIA AL TÉRMINO DEL PRIMER TIEMPO!— DSPORTS (@DSports) April 19, 2026
A los 60' Miguel Agamez, de larga distancia, anotó el 1-0 ante Argentina.
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