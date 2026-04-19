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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez falló penalti y de paso Sporting perdió 1-2 con Benfica, de Richard Ríos

Luis Javier Suárez falló penalti y de paso Sporting perdió 1-2 con Benfica, de Richard Ríos

Este domingo en un clásico de la Liga de Portugal, el colombiano Luis Javier Suárez erró desde los once pasos y su equipo cayó y perdió el segundo puesto en la tabla.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
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