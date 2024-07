Así llega Lionel Messi a la final de Colombia vs Argentina: ¿cómo se siente el ‘10’?

Lionel Messi es la principal ‘amenaza’ de la Selección Colombia en la final de la Copa América y el propio jugador ya palpita lo que será este gran duelo entre Argentina y nuestra ‘tricolor’, este domingo 14 de julio.

Eso sí, la ‘Pulga’ no ha tenido su torneo más brillante, pero también en parte por unas molestias que lo tuvieron al margen, y sobre eso se refirió el astro antes del partido definitivo del certamen internacional de la Conmebol.

“A nivel individual la verdad que con Canadá me sentí bien,. Luego con Chile más allá de la ocasión que no hice me siento bien en el juego y lo físico, ya con Perú me pasó muy rápido lo de aductor y no jugué cómodo, me molestaba a la hora de hacer movimientos laterales. Con Ecuador llegué justo, bien de la lesión pero teniendo eso en la cabeza y sabiendo que algo tenía y a lo ultimo ya me solté más, perdí el miedo. Ya en la final me voy a sentir mejor”, señaló Lionel Messi en entrevista con ‘Direc Tv Sports’.

El argentino se refirió a lo que fue la semifinal entre Colombia y Uruguay, en la que quedó eliminado su gran amigo Luis Suárez, pero también señaló que la 'tricolor' lo hizo bien y al final consiguió la clasificación.

“Estuvo cerquita pero la verdad Uruguay fue una gran selección que compitió y que tuvo sus chances contra Colombia, le generó, tuvo ocasiones y cuando se pone 1-0, también generó. Pero a veces un poco pasa por el momento, la suerte, y le tocó que Colombia sea el finalista”, agregó.

Lionel Messi, capitán de Argentina Foto: AFP

Acá más declaraciones de Lionel Messi antes de la final de Copa América 2024:

*En penales tienen “ventaja” con ‘Dibu’ Martínez en el arco

“En los cruces son 90 minutos y hay penales, el alargue como en la Eurocopa, eso también hace que los rivales que jueguen contra Argentina te planteen otro tipo de partidos, que muchos busquen el resultado del empate y ver qué pasa en los penales. Con el ‘Dibu’ ya no es tanta suerte, siempre agarra uno o dos mínimo y es una gran ventaja”.

*La concentración con sus compañeros

“Son casi 40 días que llevamos juntos, en muchas situaciones la pasamos bien, lo disfrutamos, a veces se nos hace hasta corto”.

*¿Será la última Copa América de Lionel Messi?

“No me gusta pensar más allá, estoy disfrutando, viviendo del día a día, lo que me pasa y lo que vamos consiguiendo”.