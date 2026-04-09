Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 0-2 Uruguay

La Selección Colombia perdió 2-0 con Uruguay, este jueves, en su tercer partido en el Sudamericano Sub-17, y con eso perdió el invicto que tenía hasta el momento en el certamen internacional de Conmebol que se juega por estos días en Paraguay.

El autor de las dos anotaciones de los 'charrúas' fue Thiago Brizuela, la figura de la cancha en el encuentro.

Ahora, la Selección Colombia se medirá en la última fecha a la anfitriona Paraguay, este domingo 12 de abril (6:00 p.m.), que se podrá ver EN VIVO por Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com.

Cabe recordar que este Sudamericano Sub-17 entregará siete cupos para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar. Los dos primeros de cada grupo pasarán a las semifinales y de paso asegurarán su lugar en el certamen orbital.



Tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17:

Grupo A

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Ecuador Sub-17 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 Uruguay Sub-17 4 1 2 1 5 4 +1 5 3 Colombia Sub-17 3 1 1 1 1 2 -1 4 4 Paraguay Sub-17 2 0 1 1 2 3 -1 1 5 Chile Sub-17 2 0 1 1 1 2 -1 1

Grupo B