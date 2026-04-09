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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 0-2 Uruguay

Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17, tras Selección Colombia 0-2 Uruguay

Este jueves la Selección Colombia sufrió su primera derrota en el Sudamericano Sub-17 luego de caer a manos del combinado 'charrúa', en su tercer partido en el certamen internacional.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Selección Colombia Sudamericano Sub-17
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