Las razones por las que el colombiano Andrés Rojas sería árbitro "reserva" en el Mundial 2026

La FIFA presentó el jueves su nómina de árbitros para el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, en la que figuran 52 jueces principales, seis de ellos mujeres. En el listado aparecen tres colombianos, aunque unicamente Andrés Rojas como juez central. Sin embargo, en el programa 'Jugada Maestra', de 'Ditu', se hizo una aclaración importante sobre su elección.

Jorge Ramírez, analista arbitral, señaló un detalle que da cuenta de que la presencia de Rojas no es segura en la cita orbital. "Esta es la primera selección de árbitros que convocan al Mundial 2026. Hay que hacer una observación, como solo tiene un asistente, Alexander Guzmán, entonces iría como árbitro de reserva. Por ahora no va ser tenido en cuenta para partido", apuntó.

Eso sí, la esperanza no está perdida y podría tener una última chance. "En el el Mundial se usa el cuarto árbitro como es habitual y también tienen el árbitro de reserva. Así y con el alto número de partidos, Andrés podría tener la oportunidad de actuar", agregó.

Cabe recordar, que, Rojas estuvo envuelto en una polémica en la Copa Libertadores 2025, cuándo expulsó a Gonzalo Plata en Flamengo vs. Estudiantes de la Plata. Su error fue tan evidente que la Conmebol le quitó la sanción al extremo ecuatoriano.



Además de Rojas y Guzmán, aparece el también colombiano Nicolás Gallo, como árbitro VAR.

Andrés Rojas, árbitro colombiano. Getty Images.

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El organismo rector del fútbol también llevará 88 árbitros asistentes y 30 árbitros asistentes de video, procedentes de las seis confederaciones y de 50 asociaciones miembro.

"Los árbitros designados son los mejores del mundo", afirmó Pierluigi Collina, jefe de arbitraje de la FIFA.

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El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México será el más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Habrá 41 jueces más que en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde 32 equipos disputaron 64 encuentros. En ese torneo participaron también seis arbitras.

"Se han seleccionado seis árbitras, lo que mantiene la tendencia iniciada hace cuatro años en Catar, en nuestro empeño por seguir desarrollando el arbitraje femenino", agregó Collina.

Entre árbitros principales, asistentes y asistentes de video, habrá nueve jueces argentinos, cuatro chilenos, cinco uruguayos, cuatro venezolanos, siete mexicanos, cuatro españoles, tres paraguayos y dos peruanos.