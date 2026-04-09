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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Las razones por las que el colombiano Andrés Rojas sería árbitro "reserva" en el Mundial 2026

Las razones por las que el colombiano Andrés Rojas sería árbitro "reserva" en el Mundial 2026

La FIFA reveló el listado de árbitros que estarán en el Mundial 2026, en la cual aparece el colombiano Andrés Rojas, sin embargo, hay un detalle no menor que genera inquietud.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Andrés Rojas, árbitro colombiano.
Andrés Rojas, árbitro colombiano.
Getty Images.

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