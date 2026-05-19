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¡Atención, Selección Colombia!; Portugal dio su lista de convocados para el Mundial 2026

El cuadro europeo anunció a sus convocados, hace un par de minutos, pensando en lo que será el certamen continental, a donde enfrentarán a la 'tricolor' en fase de grupos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de may, 2026
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Portugal Vitinha Cristiano Ronaldo

Hace un par de minutos, la Selección de Portugal anunció los 27 futbolistas con los que afrontará la Copa del Mundo 2026, que está a menos de treinta días para iniciar.

Y es que, 'rompiendo patrones'; el cuadro 'luso' no llamó a los frecuentes 26 jugadores para el torneo estelar; sino que, para esta ocasión, Roberto Martínez convocó a uno más, a comparación de las demás selecciones, que ya han anunciado su listado final.

Dentro de los nombres más destacados aparece el de Cristiano Ronaldo, quien podría estar disputando su último certamen mundialista como futbolista profesional. El más reciente disputado, fue en Catar 2022, donde justamente Argentina salió campeona, de la mano de Lionel Andrés Messi.

Por otro lado, también es importante destacar que, tras haberse realizado el sorteo, se determinó que Portugal deberá enfrentar a la Selección Colombia por la tercera jornada del grupo K, en el que también quedaron instalados Uzbekistán y República Democrática del Congo.

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