La Selección Colombia arrancó entrenamientos cerca a Medellín; el Mundial 2026, en la mira

Tal como lo anunció Néstor Lorenzo en la rueda de prensa de los 55 jugadores de la prelista para el Mundial 2026, la Selección Colombia arrancó sus entrenamientos en Medellín este lunes 18 de mayo. El estratega argentino que los trabajos se realizarían con seis o siete jugadores para ir depurando la lista definitiva de 27.

Uno de los jugadores que se dejó ver fue el arquero Camilo Vargas, quien compartió en redes sociales algunas postales de la práctica.

En cuanto a otras figuras, James Rodríguez ya se despidió la semana pasada de Minnesota United y su objetivo era arribar al país para seguir preparándose físicamente para la justa orbital con la 'tricolor'. Por su parte, Luis Díaz es uno de los que se puede demorar en llegar, ya que el 23 de mayo disputará la final de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich.

Uno de los jugadores que sí se dejó ver muy cerca de Medellín fue Jhon Jáder Durán, quien este lunes estuvo presente en el partido de Envigado vs. Deportes Quindío, del Torneo BetPlay I-2026.



Lo cierto es que de a poco, los jugadores se irán uniendo y Lorenzo tendrá que tomar una decisión para hacer oficial la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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Listado de 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

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Arqueros

Kevin Mier — Cruz Azul 🇲🇽

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield 🇦🇷

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Andrés Mosquera Marmolejo — Independiente Santa Fe 🇨🇴

David Ospina — Atlético Nacional 🇨🇴

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Aldair Quintana — Independiente del Valle 🇪🇨

Camilo Vargas — Atlas 🇲🇽

Defensores

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Álvaro Angulo — Pumas 🇲🇽

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Santiago Arias — Independiente de Avellaneda 🇦🇷

Cristian Borja — Club América 🇲🇽

Juan David Cabal — Juventus 🇮🇹

Carlos Cuesta — Vasco da Gama 🇧🇷

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Willer Ditta — Cruz Azul 🇲🇽

Junior Hernández — Deportes Tolima 🇨🇴

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Jhon Lucumí — Bologna 🇮🇹

Déiver Machado — Nantes 🇫🇷

Yerry Mina — Cagliari 🇮🇹

Johan Mojica — Mallorca 🇪🇸

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Yerson Mosquera — Wolverhampton 🇬🇧

Daniel Muñoz — Crystal Palace 🇬🇧

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Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps 🇨🇦

Andrés Román — Atlético Nacional 🇨🇴

Johan Romaña — San Lorenzo 🇦🇷

Dávinson Sánchez — Galatasaray 🇹🇷

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Volantes

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Jhon Arias — Palmeiras 🇧🇷

Yáser Asprilla — Galatasaray 🇹🇷

Jordan Barrera — Atlético Mineiro 🇧🇷

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Wilmar Barrios — Zenit 🇷🇺

Jaminton Campaz — Rosario Central 🇦🇷

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Johan Carbonero — Internacional 🇧🇷

Jorge Carrascal — Flamengo 🇧🇷

Kevin Castaño — River Plate 🇦🇷

Edwin Cetré — Estudiantes de La Plata 🇦🇷

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Nelson Deossa — Real Betis 🇪🇸

Sebastián Gómez — Coritiba 🇧🇷

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Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama 🇧🇷

Jefferson Lerma — Crystal Palace 🇬🇧

Jhon Solís — Birmingham 🇬🇧

Juan Camilo Portilla — Athletico Paranaense 🇧🇷

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Gustavo Puerta — Racing de Santander 🇪🇸

Juan Fernando Quintero — River Plate 🇦🇷

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Johan Rojas — Vasco da Gama 🇧🇷

James Rodríguez — Minnesota United 🇺🇸

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional 🇨🇴

Richard Ríos — Benfica 🇵🇹

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Juan Guillermo Cuadrado — Pisa

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Delanteros

Rafael Santos Borré — Internacional 🇧🇷

Jhon Córdoba — Krasnodar 🇷🇺

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Jhon Jáder Durán — Zenit 🇷🇺

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández — Real Betis 🇪🇸

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Jhon Stiven Mendoza — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Suárez — Sporting Lisboa 🇵🇹

Sebastián Villa — Independiente Rivadavia 🇦🇷

Neyser Villarreal — Cruzeiro 🇧🇷

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Kevin Viveros — Athletico Paranaense 🇧🇷

Luis Díaz — Bayern Múnich 🇩🇪