Golpiza a árbitro FIFA colombiano en torneo infantil; hay video y es viral en redes

Este lunes se presentó un hecho bochornoso en el fútbol colombiano y todo por cuenta de una fuerte agresión contra un árbitro en un torneo de fútbol de categorías infantiles. Para sorpresa de muchos, la víctima fue un colegiado profesional y con escarapela FIFA.

Se trata de Kéiner Jiménez, del Cesar, quien en lo que va del 2026 ha sido designado por la Dimayor en varios juegos de la Liga BetPlay I-2026 como árbitro VAR.

"En la cancha del Barrio Panamá en Valledupar, en el Torneo Nacional Sub-15 de Difútbol, el árbitro FIFA Kéiner Jiménez fue agredido por un padre de Familia de Academia Valledupar, porque uno de los jugadores de su equipo fue expulsado. El árbitro se defendió", fue la información que entregó en redes sociales José Borda, analista arbitral de nuestro país.