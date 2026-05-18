São Paulo vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Sudamericana

Millonarios tendrá una dura tarea este martes 19 de mayo cuando visite a Sao Paulo por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Los 'embajadores' buscarán un resultado que los deje con vida en la última fecha.

Los bogotanos son terceros del grupo C con 7 puntos mientras que los brasileños son líderes con ocho unidades.

¿Cómo llega su São Paulo?

Dorival Júnior dirigió su primera sesión de entrenamiento el lunes por la tarde (18) desde su regreso a São Paulo.



La actividad concluyó la preparación del equipo para el partido contra Millonarios (COL), correspondiente a la quinta jornada del Grupo C de la CONMEBOL Sudamericana, que marcará el inicio de la tercera etapa del entrenador en Morumbi.

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Tras ofrecer su rueda de prensa de presentación en la sala de prensa de SuperCT, Dorival reunió al equipo en el auditorio para una primera charla.

A continuación, dirigió ejercicios tácticos: un partido de once contra once, un ejercicio de posicionamiento sin rivales y práctica de jugadas a balón parado. También hubo un partido reducido para parte del equipo.

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El equipo se ha reforzado con el regreso de Alan Franco y Luciano. El defensa vuelve a estar disponible tras sufrir una leve distensión en el aductor derecho, mientras que el número 10 regresa tras recuperarse de un edema en la parte posterior del muslo derecho.

¿Cómo llega Millonarios?

Los 'embajadores' ya viajaron a Sao Paulo y este lunes tuvieron su primer entrenamiento en la sede deportiva de Corinthians, club que les facilitó sus instalaciones para ultimar detalles para el encuentro del martes. Fabián Bustos convocó a: Guillermo De Amores, Diego Novoa, Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás, Álex M. Paz, David M. Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Álex Castro, Leonardo Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Hurtado.

Cabe recordar, que, Millonarios viene de vencer 3-2 a Patriotas por la tercera fecha de la Copa BetPlay 2026.

Hora y dónde ver São Paulo vs. Millonarios por la Copa Libertadores

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Fecha: martes 19 de mayo de 2026.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Morumbí, São Paulo, en Brasil.

Transmisión: Disney.