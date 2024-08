Lucas Moura y el 'palazo' a James Rodríguez, tras su paso por Sao Paulo: "Metió la 'pata'"

La salida de James Rodríguez de Sao Paulo todavía sigue haciendo ‘eco’ en el entorno paulista, donde uno de los actuales referentes en el equipo tomó la palabra y ‘rompió’ el silencio, enfatizando en la relación que sostenía con el colombiano y las razones por las cuales no logró ‘romperla’ en Brasil.

Se trata de Lucas Moura, futbolistas quien, en charla con ‘ESPN’, analizó los factores por los cuales James no logró tener continuidad en el ‘tricolor’, a pesar de que su fichaje generó mucha ilusión y expectativa, inicialmente.

“Siendo muy directo y sincero. En este episodio (de no ir a la Supercopa con la plantilla), metió la ‘pata’ y él lo sabe. Debería haber viajado con nosotros. Luego pidió disculpas al grupo, pero dejó caer el balón. Fue una decisión y todos estaban allí. Y no lo era”, indicó de entrada el futbolista brasileño, refiriéndose al duelo contra Palmeiras, al que el cucuteño decidió no asistir, luego de conocer que no hacía parte del grupo que jugaría

Y es que, a pesar de quedar campeones, James no quiso hacer parte de los festejos. Por el contrario, de esta manera dejaba en clara su posición e inconformismo frente a la falta de minutos y rodaje en el club, algo que le molestaba mucho.

¿Por qué James Rodríguez salió de Sao Paulo?

Según lo afirmó Lucas Moura, a renglón seguido, el colombiano tuvo muchos inconvenientes con la directiva, misma razón por la que, con el pasar del tiempo, terminó decidiendo por salir del equipo frente a la deteriorada relación en la que se encontraba.

“Hablando desde su lado (James), tiene problemas con la junta directiva, cuestiones contractuales. Sus problemas con Sao Paulo no tienen nada que ver con nosotros (jugadores). Hablamos con él un par de veces, hablamos de su importancia para el grupo, la calidad que tiene y lo mucho que podría ayudar”, agregó el futbolista brasileño.

Sumado a eso, Moura afirmó que el cucuteño es un buen ‘tipo’, a pesar de todas las diferencias e inconvenientes que hubo durante su estadía por Sao Paulo: "Lo peor es que es súper genial. Un tipo educado, entrenó a su manera. Tal vez no fue como lo imaginó. Y, no tiene sentido acusarlo si el tipo no quiere".

“Así de simple, siendo muy honesto, no sé cuánto deseaba estar aquí. Quizás vino pensando en algo. Y luego el problema con la directiva acabó por desanimarle. Quizás no fue así como él pensaba. Por lo tanto, no tiene sentido que todos cobren si no quieren”, concluyó Lucas Moura, sobre el tema deJames Rodríguez.