Colombia cerró con derrota su participación en el Mundial de Fútbol Playa: 4-1 frente a Bielorrusia

Este martes, la Selección Colombia completó su participación en el Mundial de Fútbol Playa, que se realizó en los Emiratos Árabes Unidos. Los dirigidos por Santiago Alzate se enfrentaron a Bielorrusia, uno de los favoritos al título, y terminaron cayendo 4-1, cerrando así su primera actuación en una cita orbital de la categoría.

La gran figura del partido fue Ihar Bryshtsel, quien firmó un triplete en el partido, aprovechándose de los errores defensivos del combinado patrio. Pero el jugador que se encargó de abrir el marcador fue Anatoliy Ryabko, por medio de un tiro libre en el que tuvo complicidad el arquero Emanuel Londoño, a quien le pasó la pelota por en medio de la piernas.

El duro golpe para Colombia lo recibió después de que Wilmar Donado recibiera la tarjeta roja por una dura falta realizada. El combinado nacional no se podía ir del encuentro sin anotar y en los minutos finales del partido, el encargado de hacer el gol de la honra fue Esleider de Ávila, quien se encargó de definir de buena manera ante la salida del arquero europeo.

A pesar del abultado resultado, Colombia tuvo varias opciones de anotar, pero no tuvieron la puntería suficiente de cara al arco y desaprovecharon las jugadas más claras del compromiso.

¿Cómo le fue a Colombia en el Mundial de Fútbol Playa?

En su primera participación en una competencia de esta modalidad, la ‘tricolor’ no pudo brillar ante los fuertes rivales que tuvo al frente y terminó cayendo en los tres compromisos del Grupo C, en los Emiratos Árabes Unidos. En su primera salida, frente a Japón, cayeron 3-2; mientras que, en la segunda fecha, el rival fue Senegal y no pudieron hacer mucho y terminaron cayendo 5-3.

En la última presentación frente a Bielorrusia, los dirigidos por Santiago Alzate buscaron despedirse con honor, pero los europeos demostraron su calidad en el Dubai Design District quedándose con el triunfo por 4-1.