"Colombia es una de las mejores selecciones del mundo; siguen siendo top, son temibles"

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, se refirió al combinado 'tricolor' previo al partido por Eliminatorias, y destacó el nivel de jugadores que tiene el equipo que dirige su compatriota Néstor Lorenzo.

Aunque la Selección Colombia atraviesa un bache negativo tras la escasez de victorias, para el estratega de la 'albiceleste', los 'cafeteros' se encuentran dentro de las mejores del mundo.

“La estadística a veces no dice la verdad, es un buen equipo, diría de los mejores, un equipo que está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Lo que suceda internamente no sé, no estoy al tanto, tampoco me quiero meter en eso, pero es una buena selección”, dijo.

En cuanto a los últimos resultados negativos que complican la clasificación al Mundial, también se refirió: “Es un poco extraño decir que está en un bache, para mí, Colombia ha merecido ganar un montón de partidos en los que no ha tenido suerte. Ha perdido en el último minuto en Uruguay y ha merecido ganar en otros tantos. Es un poco una clasificación engañosa, porque si hubiera ganado estaría segundo”, argumentó Scaloni.

Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo AFP

Publicidad

Colombia se medirá a Messi desde el primer minuto

Lionel Scaloni confirmó que el jugador del Inter Miami volverá a ser inicialista y capitán del equipo, luego de que en el encuentro contra Chile entrara al campo de juego en la segunda parte.

"No tenemos duda, si Leo (Messi) va a jugar, solamente queremos que la gente disfrute de él y también del equipo en general; A Colombia ya lo hemos analizado, a los chicos les mostramos los que creemos que son puntos fuertes y lo que podemos aprovechar. Será un lindo partido porque jugamos en casa y será bueno que la gente los vea de cerca”.

Publicidad

Scaloni sigue de cerca a Colombia

"Sigue siendo una Selección top, el otro día leía que el último que le ganó a España, no fue hace mucho. Es una Selección difícil, temible. Tiene grandes jugadores y sobre todo que casi siempre son los mismos, se conocen, sabes muy bien a lo que juegan. Después el resultado puede variar por una cosa o por otra, pero tiene una línea marcada de juego, tiene un equipo ofensivo y es una cosa rescatable. La clasificación es engañosa, merecerían estar un poco más arriba, pero es lo que hay”, concluyó el DT de la 'albiceleste'.