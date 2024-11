"Colombia tiene energía positiva y está bien; se puede pensar en una victoria contra Ecuador"

Este martes 19 de noviembre, la Selección Colombia tiene un partido trascendental en las Eliminatorias Sudamericanas, pues se enfrenta a Ecuador por la fecha 12, partido que se dará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Debido a la complejidad de este encuentro, en Gol Caracol hablamos con un experto:Luis Fernando Suárez , reconocido director técnico quien en su momento dirigió a los ecuatorianos y ahora se encuentra al mando del Deportivo Pereira de nuestro fútbol colombiano, quien dio un panorama del juego contra los ecuatorianos y se mostró muy optimista, recalcando que el momento de la 'Tricolor', más allá de la reciente derrota con Uruguay 3-2, es destacable.

"Es un partido difícil, un partido muy complicado. Esta generación ecuatoriana tiene más experiencia internacional que las otras generaciones, con más bagaje y más recorrido a nivel internacional. Pueden afrontar este tipo de partidos con el cuidado necesario", remarcó en primera instancia.

Llegan con la confianza arriba. FEF

A renglón seguido, continuó hablando de la 'Tri', pero teniendo en cuenta la posición en la tabla de posiciones con la que empezaron. "Hoy, si vemos la posición que tienen en el campeonato, en la eliminatoria, empezaron con tres puntos menos. Entonces, uno debe pensar que están haciendo una muy buena campaña, una campaña meritoria", agregó.

Pese a ello, declaró que, aunque hay que tener las precauciones necesarias, Colombia está en un buen estado de forma. "Hay que tener el cuidado necesario, pero lo más importante es que Colombia está bien. Tiene energía positiva, el grupo está muy unido, trabajan bastante bien, se nota la alegría en ellos. Entonces, podemos también pensar que se puede lograr una victoria. Lo más importante será jugar inteligentemente, se puede lograr una victoria", analizó Luis Suárez.

Jugadores de la Selección Colombia celebran su gol contra Uruguay, en las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Más declaraciones de Luis Fernando Suárez, para Gol Caracol

¿De quién se tiene que cuidar Colombia si vemos el plantel de Ecuador?

"Mi visión casi nunca va dirigida a un jugador de un equipo que trabaja colectivamente. Si pudiera pensar eso, pensaría solamente en el jugador James Rodríguez, pero es más un colectivo. Es el mismo tema para Ecuador, hay que ganarles como colectivo, hay que estar pendiente de todos los factores, defensivos u ofensivos, pero como equipo".

¿Qué cambio hubo respecto al Ecuador que usted dirigió, al de actual?

"Ahora es totalmente diferente. Han pasado un montón de experiencias. En esa época, Ecuador recién iba por segunda vez al mundial y la gran mayoría de jugadores se encontraban en la liga de Ecuador. Ellos han evolucionado mucho y lo mismo Colombia. Colombia, después de todo lo que vivió cuando regresó al mundial en 2014, la evolución ha sido inmensa. Todo lo que se vio ahí demuestra que ha habido evolución. Entonces, si lo vemos en retrospectiva, es muy diferente. Si vemos a los dos países futbolísticamente hablando, van a ser dos partidos totalmente diferentes. La vida que han recorrido los dos países es grandísima, entonces serán partidos distintos a lo que se puede jugar hoy".

QUITO, ECUADOR - NOVEMBER 17: James Rodríguez of Colombia reacts after losing a a match between Ecuador and Colombia as part of South American Qualifiers for World Cup FIFA Qatar 2022 at Rodrigo Paz Delgado Stadium on November 17, 2020 in Quito, Ecuador. (Photo by Rodrigo Buendia-Pool/Getty Images) Pool/Getty Images

¿Esto se puede considerar una revancha del 6-1 que sucedió en las Eliminatorias pasadas?

"No sé si queda espinita a los colombianos como a la persona de a pie, pero el jugador de fútbol tiene que olvidar eso. No me acuerdo de la alineación de Colombia del 6-1, muy seguramente son jugadores distintos. Entonces, son historias distintas a lo que se vivirá ahora, que ni siquiera hay que mencionarla, de pronto como si fuera un accidente dentro del fútbol, pero nada más. Son situaciones distintas, hay partidos donde se juega mal, pero Colombia cuando perdió así, la diferencia con Ecuador no era grande, de hecho, nunca ha sido tan grande. Me parece que eso hay que dejarlo de lado y me parece que esto es un partido más para pensar en el presente que en el pasado".

¿Cree que Colombia, en caso de clasificar, tendrá un papel protagónico en el Mundial 2026?

"Tenemos que clasificar. En dos años pasan cosas, pero lo más importante es que hemos evolucionado. Si miramos el 2018 con grandes jugadores, después la no clasificación a Catar, de todo eso se aprendió y mucho. Hoy hay un equipo que está consciente de que las responsabilidades son mayores. Siempre hay que soñar, pero hay que trabajarlas. Pienso que Colombia tiene con qué hacerlo y con muchas experiencias. La gran mayoría de jugadores saben jugar en Europa y hay que mirar eso con simpatía, optimismo y vivirlo con tranquilidad".

Luis Fernando Suárez, director técnico de Pereira, en el duelo contra Santa Fe. @DeporPereiraFC