Cómo serán las eliminatorias femeninas o Liga de Naciones y cómo puede ir Colombia al Mundial

La Selección Colombia Femenina afrontará a partir del viernes 24 de octubre de 2025 la primera edición de la Liga de Naciones de Suramérica, equivalente a las Eliminatorias masculinas que siempre hay antes de un Mundial.
En este caso, será del camino clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027, motivo por el que el país de la samba ya tiene su presencia asegurada en la cita orbital y no se medirá con el resto de equipos de la región en busca de los cupos en cuestión.
En consecuencia, 9 escuadras estarán pujando por 2 cupos directos y 2 al repechaje bajo un formato de todos contra todos, pero a una sola vuelta.
Colombia disputará el certamen junto a los combinados naciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El calendario tendrá 9 fechas en las que siempre habrá un equipo al que no le corresponderá jugar debido a que el número de competidores es impar.
Es decir, cada escuadra tendrá 8 partidos: 4 como visitante y 4 en condición de local. Al final, los 2 primeros de la tabla de posiciones irán directamente al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto pasarán a una repesca internacional en la que 10 elencos pujarán por 3 plazas.
La Liga de Naciones irá del 24 de octubre de 2025 al 9 de junio de 2026 en fechas FIFA que ya están confirmadas y que para el caso de Colombia contemplan recibir a Perú, Venezuela, Chile y Uruguay, y visitar a Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.
Las 'cafeteras' ya tienen programación para la primera jornada doble, en la que enfrentarán a Perú en Medellín el viernes 24 de octubre a las 6:00 de la tarde y chocarán con Ecuador en Quito el martes 28 del mismo mes, también a las 6:00 p. m.
⦁ Fecha 1 (octubre 24, 2025)
4:00 p. m. - Bolivia vs. Ecuador
4:00 p. m. - Venezuela vs. Chile
6:00 p. m. - Colombia vs. Perú
6:00 p. m. - Argentina vs. Paraguay
Libre: Uruguay
⦁ Fecha 2 (octubre 28, 2025)
4:00 p. m. - Chile vs. Bolivia
4:00 p. m. - Uruguay vs. Argentina
6:00 p. m. - Ecuador vs. Colombia
6:00 p. m. - Paraguay vs. Venezuela
Libre: Perú
⦁ Fecha 3 (noviembre 28, 2025)
4:00 p. m. - Bolivia vs. Colombia
4:00 p. m. - Ecuador vs. Venezuela
6:00 p. m. - Perú vs. Chile
6:00 p. m. - Paraguay vs. Uruguay
Libre: Argentina
⦁ Fecha 4 (diciembre 2, 2025)
Venezuela vs. Perú
Argentina vs. Bolivia
Chile vs. Paraguay
Uruguay vs. Ecuador
Libre: Colombia
⦁ Fecha 5 (abril 10, 2026)
Colombia vs. Venezuela
Perú vs. Uruguay
Paraguay vs. Ecuador
Chile vs. Argentina
Libre: Bolivia
⦁ Fecha 6 (abril 14, 2026)
Colombia vs. Chile
Perú vs. Paraguay
Bolivia vs. Uruguay
Venezuela vs. Argentina
Libre: Ecuador
⦁ Fecha 7 (abril 18, 2026)
Argentina vs. Colombia
Venezuela vs. Bolivia
Uruguay vs. Chile
Ecuador vs. Perú
Libre: Paraguay
⦁ Fecha 8 (junio 5, 2026)
Colombia vs. Uruguay
Bolivia vs. Paraguay
Argentina vs. Perú
Chile vs. Ecuador
Libre Venezuela
⦁ Fecha 9 (junio 9, 2026)
Paraguay vs. Colombia
Perú vs. Bolivia
Uruguay vs. Venezuela
Ecuador vs. Argentina
Libre: Chile