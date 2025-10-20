Cómo serán las eliminatorias femeninas o Liga de Naciones y cómo puede ir Colombia al Mundial

La Selección Colombia Femenina afrontará a partir del viernes 24 de octubre de 2025 la primera edición de la Liga de Naciones de Suramérica, equivalente a las Eliminatorias masculinas que siempre hay antes de un Mundial.

En este caso, será del camino clasificatorio a la Copa del Mundo de Brasil 2027, motivo por el que el país de la samba ya tiene su presencia asegurada en la cita orbital y no se medirá con el resto de equipos de la región en busca de los cupos en cuestión.

En consecuencia, 9 escuadras estarán pujando por 2 cupos directos y 2 al repechaje bajo un formato de todos contra todos, pero a una sola vuelta.



¿Cómo será la Liga de Nacionales o eliminatorias femeninas?

Colombia disputará el certamen junto a los combinados naciones de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

El calendario tendrá 9 fechas en las que siempre habrá un equipo al que no le corresponderá jugar debido a que el número de competidores es impar.



Es decir, cada escuadra tendrá 8 partidos: 4 como visitante y 4 en condición de local. Al final, los 2 primeros de la tabla de posiciones irán directamente al Mundial, mientras que el tercero y el cuarto pasarán a una repesca internacional en la que 10 elencos pujarán por 3 plazas.

La Liga de Naciones irá del 24 de octubre de 2025 al 9 de junio de 2026 en fechas FIFA que ya están confirmadas y que para el caso de Colombia contemplan recibir a Perú, Venezuela, Chile y Uruguay, y visitar a Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Las 'cafeteras' ya tienen programación para la primera jornada doble, en la que enfrentarán a Perú en Medellín el viernes 24 de octubre a las 6:00 de la tarde y chocarán con Ecuador en Quito el martes 28 del mismo mes, también a las 6:00 p. m.

Calendario, Liga de Nacionales o eliminatorias femeninas

⦁ Fecha 1 (octubre 24, 2025)

4:00 p. m. - Bolivia vs. Ecuador

4:00 p. m. - Venezuela vs. Chile

6:00 p. m. - Colombia vs. Perú

6:00 p. m. - Argentina vs. Paraguay

Libre: Uruguay

⦁ Fecha 2 (octubre 28, 2025)

4:00 p. m. - Chile vs. Bolivia

4:00 p. m. - Uruguay vs. Argentina

6:00 p. m. - Ecuador vs. Colombia

6:00 p. m. - Paraguay vs. Venezuela

Libre: Perú

⦁ Fecha 3 (noviembre 28, 2025)

4:00 p. m. - Bolivia vs. Colombia

4:00 p. m. - Ecuador vs. Venezuela

6:00 p. m. - Perú vs. Chile

6:00 p. m. - Paraguay vs. Uruguay

Libre: Argentina

⦁ Fecha 4 (diciembre 2, 2025)

Venezuela vs. Perú

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Uruguay vs. Ecuador

Libre: Colombia

⦁ Fecha 5 (abril 10, 2026)

Colombia vs. Venezuela

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

Chile vs. Argentina

Libre: Bolivia

⦁ Fecha 6 (abril 14, 2026)

Colombia vs. Chile

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Libre: Ecuador

⦁ Fecha 7 (abril 18, 2026)

Argentina vs. Colombia

Venezuela vs. Bolivia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Libre: Paraguay

⦁ Fecha 8 (junio 5, 2026)

Colombia vs. Uruguay

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Chile vs. Ecuador

Libre Venezuela

⦁ Fecha 9 (junio 9, 2026)

Paraguay vs. Colombia

Perú vs. Bolivia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

Libre: Chile

