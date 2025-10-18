Convocatoria de la Selección Colombia femenina para la Liga de Naciones ¿Y Catalina Usme?

La Selección Colombia Femenina de Mayores inicia su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. De esta manera, el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para las jornadas 1 y 2 de las Clasificatorias.

La Selección se concentrará en Medellín desde el próximo domingo 19 de octubre hasta el 27 de octubre, fecha en la que tomarán un vuelo directo a Quito, Ecuador.

Si bien aparecen figuras como Leicy Santos y Linda Caiceso, sobresalen las ausencias de Catalina Usme y Mayra Ramírez. La jugadora del Chelsea está recuperándose de una lesión de ligamentos, sin embargo, la goleadora histórica la 'tricolor' no presenta novedades en su actualidad con Universitario de Perú. Eso sí, tan pronto terminó la Copa América, se refirió a un descanso y que iba a pensar sobre su futuro en el combinado patrio.

A continuación, la información completa de los compromisos:



Fecha 1: Viernes, 24 de octubre – 6:00 p. m. (Hora Col) – Estadio Atanasio Girardot, Medellín, Colombia

Publicidad

Fecha 2: Martes, 28 de octubre – 6:00 p. m. (Hora Col) – Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador



Convocadas de la Selección Colombia femenina