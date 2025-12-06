Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fin de una era; Jordi Alba y Sergio Busquets se despiden a lo grande tras conquistar la MLS

Fin de una era; Jordi Alba y Sergio Busquets se despiden a lo grande tras conquistar la MLS

Luego de la victoria 3-1 del Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps en la final de la MLS, los jugadores españoles ponen punto final a sus carreras como futbolistas.

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Jordi Alba y Sergio Busquets se retiran del fútbol tras coronarse campeones de la MLS
Jordi Alba y Sergio Busquets se retiran del fútbol tras coronarse campeones de la MLS
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad