Fin de una era; Jordi Alba y Sergio Busquets se despiden a lo grande tras conquistar la MLS

Jordi Alba y Sergio Busquets pusieron este sábado la última piedra a su exitosa trayectoria deportiva haciendo lo que mejor saben: ganar un trofeo.

La victoria del Inter Miami este sábado en la final de la MLS Cup, ante el Vancouver Whitecaps, supuso el cierre de dos carreras repletas de títulos para los dos jugadores catalanes, que se retiran como figuras fundamentales en la historia reciente del Barcelona y de la selección española.

Alba, de 36 años, y Busquets, de 37, habían anunciado que se retirarían del fútbol al finalizar esta temporada, y marcaron en el calendario este 6 de diciembre como la fecha deseada para ello.

La MLS Cup era el título más relevante a nivel doméstico que faltaba en sus vitrinas, y la celebración es todavía más alegre después del varapalo que el Inter Miami se llevó hace un año, cuando cayó en primera ronda de 'playoffs' tras quedar campeón de la fase regular.



Como si los jugadores hubieran querido regalarle a Alba y a Busquets una despedida soñada, el Inter Miami se mostró casi intratable en las eliminatorias por el título, con cinco victorias de gran contundencia y una derrota.

El triunfo de este sábado también conlleva un aroma a venganza, puesto que los Vancouver Whitecaps eliminaron al Inter Miami el pasado mayo en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.



Se van por la puerta grande

Inter Miami campeón de la MLS AFP

La final de la MLS Cup era un todo o nada para el Inter Miami, que no había conquistado ningún título en la temporada pese al faraónico proyecto que comenzó en 2023 con la llegada de Lionel Messi.

En mayo llegó la eliminación en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, y en agosto el Inter Miami fue derrotado por 3-0 en la final de la Leagues Cup ante los Seattle Sounders.

Pero la conquista de la MLS supone un broche de oro para las carreras de Busquets, que se retira con 37 títulos, y de Alba, que suma 23 antes de colgar las botas.

Ambos ficharon por el Inter Miami unos días después de que lo hiciera Messi y juntos lograron la Leagues Cup al mes de su llegada. El año pasado se unió Luis Suárez, quien sería partícipe de la conquista del MLS Supporters' Shield 2024, el trofeo que reconoció al Inter Miami como el equipo con más puntos de la temporada regular de la MLS.

El fichaje del argentino Rodrigo De Paul este verano continuó esta tendencia de estrellas procedentes de Europa que tocan metal a los meses de su llegada a Miami.

La única espina clavada es la de la Copa de Campeones de la Concacaf, un torneo que el proyecto del Inter Miami estaba llamado a lograr después de semejante inversión.