Real Madrid vs. Celta de Vigo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga de España

Real Madrid vs. Celta de Vigo: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga de España

Este domingo, el Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al siempre peligroso Celta de Vigo. Kylian Mbappé confía liderar a los 'merengues' con sus goles. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 6 de dic, 2025
Real Madrid recibe al Celta de Vigo por la Liga de España.
Real Madrid recibe al Celta de Vigo por la Liga de España.
AFP

