Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
ARGENTINA VS. VENEZUELA
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cortocircuito entre Richard Ríos y Jefferson Lerma; a James Rodríguez no 'le gustó ni cinco'

Cortocircuito entre Richard Ríos y Jefferson Lerma; a James Rodríguez no 'le gustó ni cinco'

El hecho sucedió al final del primer tiempo, en donde se presentó una discusión entre Ríos y Lerma. El volante de Benfica se fue rápido al camerino y no atendió al capitán.

Richard Ríos Colombia vs Bolivia
Richard Ríos Colombia vs Bolivia - Foto:
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 07:40 p. m.