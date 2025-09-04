Cortocircuito entre Richard Ríos y Jefferson Lerma; a James Rodríguez no 'le gustó ni cinco'

Más allá del 1-0 parcial que se registró en el primer tiempo a favor de Colombia, en el crucial duelo frente a Bolivia, un detalle sobresalió en el terreno de juego del estadio Metropolitano cuando el árbitro Herrera señaló el centro del campo.

Y es que tanto Richard Ríos como Jefferson Lerma tuvieron una pequeña discusión y el jugador del registro de Benfica, de Portugal, decidió marcharse adelante al camerino. Este hecho no pasó desapercibido y James Rodríguez, el capitán del equipo de Néstor Lorenzo, intentó llamar a Ríos, pero él siguió su camino.

Al número '10' de Colombia se le notó contrariado, cruzó palabras con un par de sus compañeros y finalmente los restantes diez futbolistas de nuestro país se marcharon al vestuario.