Actualizado: septiembre 04, 2025 07:14 p. m.
Gol Caracol Selección Colombia Así fue el gol de James Rodríguez en Colombia vs Bolivia, en partido de Eliminatorias
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia tuvo paciencia, sumó varias chances en la ofensiva y al minuto 31 tuvo su recompensa con el gol de James Rodríguez para el 1-0 contra Bolivia.
Cuando la ‘tricolor’ estaba volcada en ataque la pelota le llegó al lateral derecho Santiago Arias, quien mandó un balón al área y encontró al ‘10’ y capitán del combinado nacional.
Aunque es zurdo, James Rodríguez logró rematar con su derecha, de primera, y sorprendió al arquero Carlos Lampe, quien solo pudo ver cómo el balón se fue al fondo de la red.