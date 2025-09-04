Publicidad

Así fue el gol de James Rodríguez en Colombia vs Bolivia, en partido de Eliminatorias

El ‘10’ y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, se encargó del 1-0 frente a los bolivianos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.