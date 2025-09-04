Así fue el gol de James Rodríguez en Colombia vs Bolivia, en partido de Eliminatorias

La Selección Colombia tuvo paciencia, sumó varias chances en la ofensiva y al minuto 31 tuvo su recompensa con el gol de James Rodríguez para el 1-0 contra Bolivia.

Cuando la ‘tricolor’ estaba volcada en ataque la pelota le llegó al lateral derecho Santiago Arias, quien mandó un balón al área y encontró al ‘10’ y capitán del combinado nacional.

Aunque es zurdo, James Rodríguez logró rematar con su derecha, de primera, y sorprendió al arquero Carlos Lampe, quien solo pudo ver cómo el balón se fue al fondo de la red.