¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

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La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol no tiene tregua ni pausa, y finalizada la sexta jornada, se viene la séptima. Y, en el caso de la Selección Colombia femenina, tendrá un reto importante en el sur del continente, ya que visita a Argentina.
Tras actuar de local en el Pascual Guerrero ante Venezuela (victoria 2-1) y contra Chile (2-0), las dirigidas por Ángelo Marsiglia emprenderán viaje a la nación del tango para medirse a la 'albiceleste', rival que ha complicado a la 'tricolor' en los últimos enfrentamientos; los 'mano a mano' han sido parejos.
En ese orden de ideas, la 'amarilla' rivalizará el próximo sábado 18 de abril contra Argentina, en cumplimiento de la séptima jornada del certamen que da cupos al Mundial 2027, que se disputará en Brasil. Recordemos que las dos primeras selecciones clasificarán de forma directa, mientras que las que ocupen el tercer y cuarto lugar buscarán su lugar a través de un repechaje intercontinental. La 'canarinha' ya tiene su lugar asegurado por ser la anfitriona.
Volviendo a la contienda entre argentinas y colombianas, el partido se efectuará en el Estadio Ciudad Lanús, escenario donde rodará la pelota a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos para que se programe y no se pierda nada.