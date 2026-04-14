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Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

Tras haberse enfrentado a Chile, la Selección Colombia viajará al sur del continente para medirse a Argentina. ¡Agéndese con el juego de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Selección Colombia femenina y un festejo en la Liga de Naciones de la Conmebol.
Selección Colombia femenina y un festejo en la Liga de Naciones de la Conmebol.
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