La Liga de Naciones Femenina de la Conmebol no tiene tregua ni pausa, y finalizada la sexta jornada, se viene la séptima. Y, en el caso de la Selección Colombia femenina, tendrá un reto importante en el sur del continente, ya que visita a Argentina.

Tras actuar de local en el Pascual Guerrero ante Venezuela (victoria 2-1) y contra Chile (2-0), las dirigidas por Ángelo Marsiglia emprenderán viaje a la nación del tango para medirse a la 'albiceleste', rival que ha complicado a la 'tricolor' en los últimos enfrentamientos; los 'mano a mano' han sido parejos.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol?

En ese orden de ideas, la 'amarilla' rivalizará el próximo sábado 18 de abril contra Argentina, en cumplimiento de la séptima jornada del certamen que da cupos al Mundial 2027, que se disputará en Brasil. Recordemos que las dos primeras selecciones clasificarán de forma directa, mientras que las que ocupen el tercer y cuarto lugar buscarán su lugar a través de un repechaje intercontinental. La 'canarinha' ya tiene su lugar asegurado por ser la anfitriona.

Linda Caicedo, delantera y figura de la Selección Colombia femenina. Getty

Volviendo a la contienda entre argentinas y colombianas, el partido se efectuará en el Estadio Ciudad Lanús, escenario donde rodará la pelota a las 6:00 de la tarde, en horario de nuestro país. Y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos para que se programe y no se pierda nada.



Últimos enfrentamientos entre la Selección Colombia femenina y Argentina

Marzo 2026 (SheBelieves Cup): Colombia superó 1-0 a Argentina con gol de Linda Caicedo, en juego disputado en Columbus, Estados Unidos.

Colombia superó 1-0 a Argentina con gol de Linda Caicedo, en juego disputado en Columbus, Estados Unidos. Julio 2025 (Copa América Femenina): la 'tricolor' eliminó a la 'albiceleste' en la tanda de penales, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario, avanzando a la gran final.

la 'tricolor' eliminó a la 'albiceleste' en la tanda de penales, luego del 0-0 en el tiempo reglamentario, avanzando a la gran final. Noviembre 2024 (Partido de preparación): Argentina ganó 1-0 en un encuentro de preparación disputado en Florida, EE. UU..

Argentina ganó 1-0 en un encuentro de preparación disputado en Florida, EE. UU.. Julio 2022 (Copa América Femenina): Colombia superó 1-0 a Argentina con gol de Linda Caicedo, para avanzar a la final. En esa ocasión aseguró su cupo al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

Manuela Vanegas (izq.) disputa un balón con Yamila Rodríguez, de Argentina. Tomada del Twitter de @CopaAmerica

El calendario y resultados de la Selección Colombia femenina en la Liga de Naciones: