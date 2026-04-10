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Selección Colombia y un triunfo clave en la Liga de Naciones femenina; 2-1 sobre Venezuela

A pesar de empezar perdiendo, la Selección Colombia lo dio vuelta y se metió en los puestos de clasificación directa al Mundial 2027, que tiene sede en Brasil.

Por: EFE
Actualizado: 10 de abr, 2026
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La Selección Colombia derrotó a Venezuela, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina
La Selección Colombia derrotó a Venezuela, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina
AFP

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