Luis Javier Suárez, "tan grande como los máximos goleadores en Europa"; importante distinción

Luis Javier Suárez vive un momento excepcional con Sporting Lisboa. El samario es pieza clave en el equipo dirigido por Rui Borges, no sólo porque aporta su cuota permanente de goles, sino porque ayuda en otras facetas dentro del campo de juego. Desde Portugal hicieron un análisis del rendimiento del colombiano y sus cifras son magníficas, al punto de que está rindiendo al máximo nivel entre los grandes artilleros de las principales ligas de Europa.

En los medios lusitanos, Suárez Charris es diariamente tema de conversación por su actualidad. En el reciente compromiso de los 'leones' frente a Estoril, el atacante de 28 años marcó doblete llegando a 22 anotaciones en 23 partidos disputados en el campeonato local, completó 29 'gritos sagrados' en todas las competiciones y quedó a dos de alcanzar un récord personal en una sola temporada, que es de 31.

Luis Javier Suárez, distinguido en la prensa de Portugal. Foto captura de pantalla de 'Récord'

"Tan grande como el más grande de Europa: Suárez inspira al Sporting", ese fue el encabezado del diario 'Récord' en Portugal este domingo en su página web. Citaron que Luis Javier "está rindiendo al nivel de los grandes nombres de las grandes ligas europeas, las llamadas 'Big 5', tanto en definición como en otros indicadores ofensivos, tanto en cantidad como en calidad".



Así las cosas, este importante medio lusitano compararon una serie de ítems en las que el colombiano supera todas las expectativas.

"En comparación con los máximos goleadores de la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1, Suárez tiene el tercer mejor promedio de goles por 90 minutos (P. 01), solo superado por Kane (1.39) y Mbappé (1.02), y ocupa el mismo puesto en remates a portería", reseñaron en el impreso de dicho diario, este domingo 1 de marzo.

Pero ahí no paró todo porque afirmaron "si el análisis se limita al número total de remates, el colombiano sube un nivel, siendo segundo en esta lista, con 4.74, por detrás del francés del Real Madrid. En ocasiones creadas (1.52), el número '97' de los 'leones' solo pierde ante Mbappé (2.4) y Mason Greenwood (2.07)".

Esta actualidad del exAlmería sin duda que favorece al Sporting, ya que en los próximos días se avecinan confrontaciones importantes: Porto en Copa de Portugal, Braga en Liga y el Bodo/Glimt, por la ida de los octavos de final de la Champions League.

En otro de los apartados de este informe indicaron que el delantero de la Selección Colombia es el futbolista con más remates en el campeonato, más tiros a portería, y por supuesto, con ocasiones claras transformadas en gol.

Luis Javier Suárez es figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

"Si bien los récords de Suárez ya empiezan a adquirir dimensiones europeas, a nivel nacional el dominio del delantero del Sporting en cuanto a estadísticas ofensivas es aún más evidente. La siguiente lista es especialmente reveladora, ya que el número '97' de los Leones es el jugador del campeonato con más remates (103), más remates a portería (49), más toques en el área rival (181), más ocasiones claras (34); más ocasiones claras transformadas, empatado en este caso con Vangelis Pavlidis (del Benfica con 15), más goles esperados (17,41XG) y, por supuesto, más goles (22). ¿Aún cabe duda de que el sucesor de Gyökeres está a la altura?", terminaron por precisar.



¿Qué dijo Luis Javier Suárez tras el doblete a Estoril?

"Creo que a pesar de los dos goles, me voy un poco disgustado conmigo mismo porque perdí muchos balones. Creo que por ahí el equipo me necesitaba un poco más a la hora de jugar de espalda, no estuve bien en esa faceta. Los dos goles me dan confianza para seguir encontrando me mejor versión", expresó el 'cafetero' en charla con 'Sport TV'.