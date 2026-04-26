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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

Tras debutar contra Argentina, la Selección Colombia femenina Sub-17 se enfoca en su siguiente reto en el certamen de la Conmebol. ¡Acá todos los detalles de cuándo vuelven a jugar!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 26 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 buscará tener una buena participación en el Sudamericano.
La Selección Colombia femenina Sub-17 buscará tener una buena participación en el Sudamericano.
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