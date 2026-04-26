Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano 2026

La Selección Colombia femenina Sub-17 no tiene pausa en el Sudamericano, y tras haber enfrentado en su debut a Argentina en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, ahora se enfoca en su siguiente reto en el certamen juvenil de la Conmebol; Chile, es lo que indica el calendario.

Las dirigidas por Carlos Paniagua dejaron buenas sensaciones frente a la 'albiceleste', un rival con juego profundo y desequilibrante. Finalmente, el marcador quedó 1-1. Por el lado de las 'australes' tuvieron descanso en la segunda jornada en el Grupo A, pero hay que resaltar que en su estreno no tuvieron 'piedad' con Bolivia, al que golearon 8-1.

Catalina Muñoz y Kiara Concha fueron las jugadoras más destacadas de Chile frente a la 'verde', al marcar triplete y doblete, respectivamente. Por lo que la 'amarilla' deberá estar atenta a estas dos talentosas deportistas de las 'roja', que mostró un despliegue excepcional en la ofensiva.

La Selección Colombia femenina Sub-17 hace su debut en el Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano?

Así las cosas, el cronograma del campeonato precisa que será este martes 28 de abril cuando midan fuerzas frente a Chile, por la tercera jornada del Grupo A, y dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio CARFEM, en Ynapé, Paraguay. La pelota rodará en dicho escenario deportivo a las 6:00 de la tarde, en horario de Colombia.



¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE Colombia femenina vs. Chile por el Sudamericano femenino Sub-17?

Como es habitual, este partido entre 'cafeteras' y 'australes' lo podrá seguir EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol HD2, en la plataforma de Ditu, y vía ONLINE en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos



La transmisión irá desde las 5:50 de la tarde, de este martes 28 de abril, y el balón rodará diez minutos más tarde. Contará con todo el talento de Gol Caracol.



Los detalles del partido

Colombia vs. Chile



Jornada: tercera fecha del Grupo A

tercera fecha del Grupo A Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).

5:50 de la tarde (hora de Colombia). Estadio: Carfem, Ynapé.

Carfem, Ynapé. TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

Gol Caracol HD2 y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

¿Cómo es el formato del Sudamericano femenino Sub-17?

Primero habrá una fase preliminar y ésta la disputarán las diez selecciones participantes, distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno, en un sistema de 'todos contra todos', a una sola rueda de compromisos.

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Después se jugará la fase final. En esta clasificarán las escuadras que ocupen las tres primeras posiciones en cada grupo, sumando un total de seis selecciones instaladas de la fase preliminar. Con respecto a los cupos para el Mundial de Marruecos 2026, los combinados que ocupen las cuatro primeros lugares estarán en la cita orbital que irá desde el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre.

