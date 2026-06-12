La Selección Colombia en la que jugó Julián Quiñones en 2018; Kevin Mier, nombre ilustre

Julián Quiñones se convirtió en el primer colombiano de nacimiento en marcar el primer gol de una Copa del Mundo, lo hizo en el triunfo 2-0 de México sobre Sudáfrica en el mítico estadio Azteca, el jueves anterior. Pero pese a que el delantero, de 29 años, representa actualmente los colores del combinado 'azteca', supo integrar en el pasado un plantel de la Selección Colombia, conformado por grandes figuras, siendo uno de ellos, Kevin Mier.

Y que el oriundo de Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, hizo parte del combinado 'cafetero' que se consagró campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 2018, y que se llevaron a cabo en la ciudad de Barranquilla.

Quiñones compartió el frente de ataque de la 'tricolor' en este evento deportivo del ciclo olímpico con José Enamorado, quien actualmente milita en el Gremio de Porto Alegre. Más allá de Kevin Mier, otro de los nombres que llaman la atención son los de Luis 'Chino' Sandoval y Larry Vásquez.

Julián Quiñones festejando anotación con México, en el Mundial 2026. Foto: AFP.

Esta Selección Colombia Sub-21 fue dirigida por Arturo Reyes y en la fase de grupos sumó siete puntos, ganándole el primer lugar a Honduras por el ítem de diferencia de gol: +5 de la 'amarilla' por los +3 de los 'catrachos'.



Ya en la fase de las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Colombia se impuso 3-1 a Haití, y en la final, se quedó con el oro al vencer 2-1 a Venezuela en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

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Quiñones, además de colgarse la presea dorada con la 'tricolor', se alzó con el título de goleador del torneo con cuatro tantos, en cinco compromisos. En el acumulado, el combinado de Reyes hizo 13 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones con la Selección México?

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El calendario de la Copa del Mundo 2026 indica que será el próximo jueves 18 de junio frente a Corea del Sur, en partido programado para las 8:00 de la noche, en horario de Colombia. Se jugará en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara.

"Emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, con este estadio espectacular, lleno de la afición que nos vino a apoyar", dijo Quiñones tras el encuentro frente a Sudáfrica, a la cadena 'Televisa'.

"Lo hicimos por parte bien, pero creo que debe ser constante el presionar siempre a los equipos y más siendo locales", agregó el delantero 'cafetero' nacionalizado mexicano.