La tajante frase de Mbappé sobre el futuro de Deschamps e Italia; "que se busquen un italiano"

El capitán de la Selección Francia, Kylian Mbappé, no quiere que el seleccionador, Didier Deschamps, que dejará el puesto tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, entrene a otro combinado nacional y, ante los rumores de que puede hacerse cargo de Italia, afirmó: "Que se busquen un italiano".

"Espero que no vaya a entrenar a otra selección. Yo le presiono con eso. He visto que se habla de Italia, sería feo", dijo el delantero del Real Madrid en una entrevista a la 'televisión M6', que difunde los partidos de 'les bleus', en la que consideró que tampoco le gustaría verlo al frente de Argentina.

"Es nuestro entrenador, representa mucho para nosotros. Muchas selecciones van a quererle por todo lo que ha logrado. Que Italia busque un italiano. Didier es francés, es nuestro", agregó la figura del combinado 'galo'.



Kylian Mbappé ya tiene rivales para el Mundial 2026. Foto: FFF.

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Mbappé señaló que la mejor manera de hacer un homenaje a Deschamps en su última competición al frente de los 'bleus' sería ganar el Mundial, que sería el tercero para Francia, después de los títulos de 1998 y 2018: "Vamos a intentar hacer el mejor de los últimos Mundiales, con la esperanza de que para él sea el último".

Preguntado sobre la posibilidad de entrenar al combinado Italia tras su etapa al frente de Francia, Deschamps respondió hace unos días: "No me cierro a nada".

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En una entrevista publicada este viernes por el diario 'Le Figaro' aseguró que todavía no tiene tomada su decisión sobre su futuro.

¿Cuándo debuta la Selección Francia en el Mundial 2026?

Los campeones del mundo en Rusia 2018, y subcampeones en Qatar 2022, harán su estreno en la cita orbital en tierras norteamericanas este 16 de junio enfrentando a Senegal por la primera fecha del Grupo I. El juego está pactado a iniciar a las 2:00 de la tarde, en horario de Colombia.