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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, qué susto: la jugada que preocupó al Real Madrid femenino y a la Selección Colombia

Linda Caicedo, qué susto: la jugada que preocupó al Real Madrid femenino y a la Selección Colombia

En medio del partido entre Real Madrid femenino y Dux Logroño por la Liga F, Linda Caicedo encendió las alarmas al caer al césped del Alfredo Di Stéfano con claras muestras de dolor.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Dux Logroño por la Liga F.
Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Dux Logroño por la Liga F.
Getty Imágenes

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