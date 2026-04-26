Linda Caicedo, qué susto: la jugada que preocupó al Real Madrid femenino y a la Selección Colombia

Linda Caicedo causó preocupación en el Real Madrid femenino y también en la Selección Colombia. En medio del compromiso de la Liga F frente al Dux Logroño, de este domingo, la delantera vallecaucana se tiró al césped del estadio Alfredo Di Stéfano con grandes muestras de dolor.

El cronómetro marcaba el minuto 82, cuando Linda en un intento por desequilibrar por la banda y quitarse a un par de rivales del camino, terminó sintiendo un tirón en la parte baja de su muslo izquierdo. La exDeportivo Cali intentó 'mermar' un poco el dolor dando un par de brincos; no obstante, éste avanzó e inmediatamente cayó tendida sobre el campo de juego.

Linda Caicedo; jugadora colombiana en el Real Madrid Cuenta Oficial de X del Real Madrid femenino

Sus compañeras de equipo y la árbitra de la contienda se acercaron al instante a donde estaba Linda, pregúntale por su molestia. Ella no paraba de tomarse la parte baja de su pierna izquierda. Luego fue atendida por el cuerpo médico del Real Madrid y salió del campo.



Afortunadamente, Caicedo Alegría pudo terminar el compromiso de la jornada 26 de la Liga F, que culminó con marcador de 1-1. Linda abrió el marcador para las de la 'casa blanca', al minuto cuatro, dando muestra de su desequilibrio y conducción de balón, pero Annelie Leitner, al minuto 90+11, decretó la igualdad para Dux Logroño.