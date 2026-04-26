Linda Caicedo, velocidad, conducción y gol; así fue su tanto con Real Madrid femenino

Linda Caicedo vive un excelente presente en el Real Madrid femenino. Una vez más la delantera colombiana infló las redes contrarias con las 'merengues', siendo en esta ocasión en duelo por la Liga F frente al Dux Logroño.

La talentosa atacante de nuestro país convirtió a su mejor estilo: velocidad por la banda, toque y pared, conducción de balón y definición. El tanto de Linda sirvió para poner el 1-0 parcial de las dirigidas por Pau Quesada, este domingo, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Linda Caicedo, figura en el Real Madrid femenino. X de @realmadridfem

A continuación, hubo celebración para la 'crack' de la Selección Colombia femenina, que fue elegida como la 'Jugadora Cinco Estrellas' del mes de marzo.



Vea acá el gol de Linda Caicedo HOY con Real Madrid vs. Dux Logroño por la Liga F:

⚡️ La electricidad de Linda Caicedo para el gol del Real Madrid



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