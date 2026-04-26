Síguenos en:
Tendencias:
NAIRO QUINTANA
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, velocidad, conducción y gol; así fue su tanto con Real Madrid femenino

Linda Caicedo, velocidad, conducción y gol; así fue su tanto con Real Madrid femenino

La delantera vallecaucana marcó este domingo con Real Madrid femenino que recibió al Dux Logroño, en partido de la Liga F. ¡Vea acá el gol de Linda Caicedo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de abr, 2026
Comparta en:
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana del Real Madrid.
Foto: X de @realmadridfem

Publicidad

Publicidad

Publicidad