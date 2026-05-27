Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / "De lateral izquierdo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 me gusta Johan Mojica"

"De lateral izquierdo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 me gusta Johan Mojica"

Desde ya, la gente del fútbol en Colombia hace previsiones sobre algunos jugadores y posiciones en las que existen ciertas dudas para la titular del primer partido del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de may, 2026
Comparta en:
Johan Mojica en Colombia vs. Francia en partido de preparación.
Johan Mojica en Colombia vs. Francia en partido de preparación.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Gerardo Bedoya es una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia, ya que hizo parte del plantel que se coronó campeón de la Copa América del 2001; el único título que ostenta la 'tricolor' en categorías mayores.

El exlateral habló con los micrófonos de Gol Caracol con respecto a la lista de convocados que reveló Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Bedoya aseguró que la 'tricolor' tiene un buen grupo para lo que será la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Además, le dedicó unas palabras a Johan Mojica.

Crystal Palace le ganó al Rayo Vallecano y se coronó campeón de la Conference League.
Colombianos en el exterior

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, campeones de Conference League; Crystal Palace 1-0 Rayo Vallecano

Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Selección Colombia

"Lo mejor para la Selección Colombia fue perder con Croacia y Francia; fue un golpe de realidad"

Johan Mojica, lateral del Mallorca.
Johan Mojica, lateral del Mallorca.
Foto: Getty Imágenes

"Para mí Jhon Mojica cumple con las expectativas. A mí me gusta Mojica. Lógicamente, que es mucho más saliente; es decir, yo siento que tiene una gran salida. Uno anteriormente se preocupaba más de esa solidez defensiva, pero él también lo tiene, por algo ha permanecido tanto en Europa, en España. Creo que tenemos muy buenos laterales y muy buen equipo. Yo creo que no me preocupo por nada de lo que está presentando la selección, ojalá que podamos llegar en un buen momento", dijo en primera instancia el exSanta Fe.

A continuación, Gerardo Bedoya se refirió a la competencia sana que hay dentro del plantel y de la calidad humana.

Publicidad

"Yo creo que todos tienen la posibilidad y sé que ese cuerpo técnico, el que mejor esté, es el que va a llevar. Lógicamente, que él tiene una base que seguramente desde ahí va a partir, pero me parece que todos tendrán oportunidad siempre y cuando lo merezcan para estar dentro de la selección", añadió el exlateral izquierdo.

Por último, el exSanta Fe fue consultado sobre si la Selección Colombia tiene que ser protagonista y debe marcar la diferencia en la fase de grupos, donde comparte zona con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Publicidad

"Supuestamente es un grupo asequible. Creo que en los grupos no hay grupo de la muerte por por la cantidad de equipos que hay, pero también lo vemos así por lo que tenemos nosotros, porque creo que hemos creado un gran grupo, un gran equipo, una gran selección, y por eso, o de cierta manera, nos vemos bien servidos; pero también Colombia ha ganado esa posición", concluyó.

La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
La formación titular de la Selección Colombia en el duelo de preparación contra Francia.
AFP
Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano en la final de la Conference League.
Gol Caracol

Celebró Daniel Muñoz; así fue el gol de Jean-Philippe Mateta en Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Luis Quintero, jugador colombiano del Torreense.
Colombianos en el exterior

¿Quién es Luis Quintero, el colombiano campeón de la Copa de Portugal con Torreense?

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Johan Mojica

Selección Colombia

Mundial 2026

Gerardo Bedoya

Figuras del fútbol colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad