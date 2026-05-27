"De lateral izquierdo de la Selección Colombia en el Mundial 2026 me gusta Johan Mojica"

Gerardo Bedoya es una voz autorizada para hablar de la Selección Colombia, ya que hizo parte del plantel que se coronó campeón de la Copa América del 2001; el único título que ostenta la 'tricolor' en categorías mayores.

El exlateral habló con los micrófonos de Gol Caracol con respecto a la lista de convocados que reveló Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Bedoya aseguró que la 'tricolor' tiene un buen grupo para lo que será la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá. Además, le dedicó unas palabras a Johan Mojica.

Johan Mojica, lateral del Mallorca. Foto: Getty Imágenes

"Para mí Jhon Mojica cumple con las expectativas. A mí me gusta Mojica. Lógicamente, que es mucho más saliente; es decir, yo siento que tiene una gran salida. Uno anteriormente se preocupaba más de esa solidez defensiva, pero él también lo tiene, por algo ha permanecido tanto en Europa, en España. Creo que tenemos muy buenos laterales y muy buen equipo. Yo creo que no me preocupo por nada de lo que está presentando la selección, ojalá que podamos llegar en un buen momento", dijo en primera instancia el exSanta Fe.



A continuación, Gerardo Bedoya se refirió a la competencia sana que hay dentro del plantel y de la calidad humana.

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"Yo creo que todos tienen la posibilidad y sé que ese cuerpo técnico, el que mejor esté, es el que va a llevar. Lógicamente, que él tiene una base que seguramente desde ahí va a partir, pero me parece que todos tendrán oportunidad siempre y cuando lo merezcan para estar dentro de la selección", añadió el exlateral izquierdo.

Por último, el exSanta Fe fue consultado sobre si la Selección Colombia tiene que ser protagonista y debe marcar la diferencia en la fase de grupos, donde comparte zona con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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"Supuestamente es un grupo asequible. Creo que en los grupos no hay grupo de la muerte por por la cantidad de equipos que hay, pero también lo vemos así por lo que tenemos nosotros, porque creo que hemos creado un gran grupo, un gran equipo, una gran selección, y por eso, o de cierta manera, nos vemos bien servidos; pero también Colombia ha ganado esa posición", concluyó.