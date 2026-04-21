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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Duván Zapata y su lamento con la Selección Colombia: "Me hubiera gustado jugar un Mundial"

Duván Zapata y su lamento con la Selección Colombia: "Me hubiera gustado jugar un Mundial"

El actual goleador de Torino 'rompió' el silencio y se refirió a la posibilidad de jugar el certamen mundialista con el combinado 'tricolor'; uno de los sueños pendientes como profesional.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Duván Zapata en duelo con la Selección Colombia.
Duván Zapata en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

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