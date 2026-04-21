Duván Zapata y su lamento con la Selección Colombia: "Me hubiera gustado jugar un Mundial"

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, uno de los delanteros figuras en procesos pasados de la Selección Colombia, se refirió a lo que será este certamen y, si pese a no estar presente en las últimas convocatorias, todavía sueña con hacer parte del grupo que nos representará en el torneo estelar.

Se trata de Duván Zapata, el actual delantero de Torino, quien actualmente pasa por un importante momento en el fútbol italiano. Sin embargo, el delantero ‘cafetero’ admitió quedarse con una ‘espinita’ a nivel selección, pese a su importante carrera como futbolista profesional.

"Siento un poco de nostalgia porque me hubiera gustado jugar un Mundial de mayores. No he sido parte de este proceso, así que es justo que lo que han estado desde el inicio tengan la prioridad. Pero en fútbol nunca se sabe nada, por más de que pueda estar o no, el apoyo va a estar", indicó de entrada el atacante ‘cafetero’, quien se refirió a su deseo de vestir los colores del combinado de nuestro país, en el certamen, próximo a empezar en Estados Unidos, México y Canadá.

Duván Zapata celebró con Torino en la Serie A; le marcó a la Lazio. X de @TorinoFC_1906

Sumado a eso, en charla con 'ESPN', Duván dejó claro que, si no es convocado, seguirá apoyando a la ‘tricolor’ como un hincha más. Además de eso, Zapata también resaltó todo lo bueno hecho por Néstor Lorenzo y su cuerpo de trabajo en los últimos años.



"La Selección Colombia tiene un muy buen presente. Le ha dado continuidad a un trabajo, que es importante. Volvimos a un Mundial y tenemos la oportunidad para hacer un gran Mundial. Tenemos buenos jugadores, un técnico que es capaz. Colombia llega en buenas condiciones. Esperemos superar a Brasil, poder llegar mucho más lejos. Pienso que será un Mundial difícil, pero Colombia tiene mucho talento y continuidad de trabajo", agregó el goleador de Torino.



¿Cómo analiza su presente en el Torino?

"Ha habido altibajos, pero lo importante es que he tenido una continuidad en esta liga tan importante como es la Serie A y cada año tratar de superarme, en los clubes que he estado dejar una huella, dejar en alto mi país. Ha sido fundamental tener esa continuidad. Sabía que esta temporada era más para ir tomando confianza. Nunca me había pasado, una lesión así tan grave en la rodilla, así que retomar me costó un poquito, pero eso ya hace parte del pasado. Ahora tratar de mejorar la temporada lo mejor posible".

Duván Zapata Y Luis Muriel, en el último triunfo de Colombia contra Venezuela. Foto: AFP

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¿Cuáles han sido las claves del éxito en su paso por Torino?

"El club me hace saber que soy un personaje importante y después ver el 11 titular y no estar, como que hay que tener un poquito de autocrítica. Ser humilde, trabajar y demostrar en cada entrenamiento. He sabido esperar mi momento".