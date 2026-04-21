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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Yo le creo a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para el Mundial 2026; confío totalmente"

"Yo le creo a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para el Mundial 2026; confío totalmente"

Al estratega argentino le salió un defensor de 'lujo', de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026; certamen en el que la 'tricolor' enfrentará a Uzbekistán, República del Congo y Portugal.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, mientras que dirige una sesión de entrenamiento
Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, mientras que dirige una sesión de entrenamiento
AFP

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