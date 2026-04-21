"Yo le creo a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia para el Mundial 2026; confío totalmente"

A días de que inicie la Copa del Mundo 2026; uno de los destacados referentes en procesos anteriores de la Selección Colombia alzó la voz y se refirió a lo que será el certamen mundialista para el combinado ‘cafetero’; mismo, al que le tiene fe por lo mostrado en las pasadas Eliminatorias.

Se trata de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los actuales colombianos en el fútbol europeo, pero que debido a sus problemas físicos y posterior falta de continuidad; ha ido siendo desplazado del combinado de nuestro país con el pasar de los años.

Sin embargo, para Cuadrado la Selección Colombia jamás ha sido un tema ajeno y, enfatizando en el papel de Néstor Lorenzo al mando del equipo, considera que la ‘tricolor’ tiene con qué hacer un buen papel en la Copa del Mundo 2026.

Néstor Lorenzo y Juan Guillermo Cuadrado en rueda de prensa. Captura de pantalla.

"Yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Sé cómo trabajan, sé del esfuerzo que hacen, he estado en ese entorno. Sé que en estos dos partidos que hubo, no se vio tan bien porque venían muchos jugadores que no estaban en su ciento por ciento, pero que confío totalmente porque sé que van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar para afinar bien", indicó de entrada Juan Guillermo en entrevista con ‘ESPN’.



Sumado a eso, Cuadrado confesó que visualiza a un equipo bien parado y con importantes armas en el Mundial, siendo un rival de cuidado: "Se verá una Selección organizada tácticamente y con los jugadores que tenemos vamos a hacer daño cuando hagamos bien el planteamiento táctico que el profe va a proponer".