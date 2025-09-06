En Venezuela solo piensan en ganarle a la Selección Colombia; “derribar esa puerta y entrar”

Restan 3 días para el partidazo entre la Selección Colombia y Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, un partido que suma importancia para el combinado rival, que deberá ganar para asegurar su cupo en el repechaje al certamen orbital del próximo año.

Y la 'vinotinto' se medirá a una 'tricolor' que llega sin la misma presión, ya que los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo vencieron 3-0 a Bolivia y con eso clasificaron a la copa del mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Con ese panorama uno de los referentes y figuras de Venezuela, Tomás Rincón, habló y catalogó el partido contra la Selección Colombia como una "final", en la que hay mucho en juego en la cancha del estadio en Maturín.



En Venezuela ven como una final el partido con la Selección Colombia

El mediocampista Tomás Rincón habló luego de la derrota 3-0 con Argentina, el pasado jueves, dejando atrás esa dura caída y enfocándose plenamente en vencer a la 'tricolor', con sus hinchas apoyándolos y con la ilusión de acercarse al Mundial de 2026, que podría ser el primero para ese país.

"Es nuestra final, con toda nuestra gente, hay que recuperar la fuerza, le energía física y mental. Nos jugamos nuestra historia. La historia de nuestro país está llamándonos y tenemos que derribar esa puerta y entrar", fue el mensaje del veterano futbolista que actualmente juega en el Santos, de Brasil, junto a Neymar.

Publicidad

Para cerrar, Tomás Rincón analizó lo que fue el 3-0 sufrido a manos de Argentina y que pondrán su mirada en la Selección Colombia: "Argentina estuvo jugando muy por encima, nosotros quisimos llevarnos algún punto de aquí, ahora sabemos que nuestra final es con Colombia y debemos prepararnos para ello".

James Rodríguez en Colombia vs Venezuela - Foto: AFP

En la interna de la selección venezolana hay expectativa pero al mismo tiempo ilusión y convicción en lo que será el duelo del próximo martes en Maturín (9 de septiembre), a las 6:30 p.m., donde se juegan el cupo a repechaje para el Mundial 2026.

Publicidad

"Llegamos enteros a Venezuela, depende de nosotros ir al Repechaje, no tengo ninguna duda que vamos a conseguir el objetivo. Nosotros en Maturín somos fuertes. Al país le digo que el martes tenemos una oportunidad hermosa de concretar y lograr el repechaje. Confíen en este grupo", fue el mensaje del técnico Fernando Batista para los hinchas.



Venezuela vs Colombia EN VIVO, hora y dónde ver por TV el partido de Eliminatorias

El encuentro entre la vinotinto y la tricolor será este martes 9 de septiembre, a las 6:30 p.m. (hora colombiana), en el estadio Monumental de Maturín, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Ese duelo se podrá ver por Gol Caracol (canal principal de Caracol Televisión), la App de Ditu, www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol y Facebook de Gol Caracol.

La Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026. X de @FCFSeleccionCol

Cabe recordar que Venezuela actualmente está en el puesto 7 con 18 puntos, seguido de Bolivia, que tiene 17 unidades. Por ese motivo los dle país vecino deberán ganar para no depender del resultado del enfrentamiento entre la verde y Brasil, y de esa manera asegurar el cupo del repechaje.