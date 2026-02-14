Equipo buscaría a Néstor Lorenzo, de Selección Colombia; “si es posible, tras el Mundial 2026”

Néstor Lorenzo cumplió con el objetivo de regresar a la Selección Colombia al Mundial, tras la ausencia en Qatar 2022. Por esa razón su contrato con el combinado de nuestro país está hasta julio de 2026, y todo dependerá de lo que suceda en el torneo orbital de la FIFA, y el deseo que tenga el entrenador argentino de continuar.

Pero en medio de eso surgió una información desde el cono sur del continente que puso a pensar sobre el futuro del estratega, quien es el deseo de nada más y nada menos que Boca Juniors, especialmente por su presidente, Juan Román Riquelme.



Néstor Lorenzo, el sueño de Boca Juniors

El periodista Roberto Leto fue el que dio la noticia en el programa en el que participa en 'DirecTV Sports', afirmando que desde las huestes de los 'xeneizes' tienen en la mira al actual técnico de la Selección Colombia, aunque actualmente no pueden tenerlo por su compromiso con la 'tricolor'.

"El técnico que le encanta a Juan Román Riquelme para que dirija a Boca en algún momento, y si es posible después del Mundial, es un técnico argentino que jugará el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca, es Néstor Lorenzo", fueron las palabras del citado comunicador, quien fue claro en su información, que por supuesto tuvo repercusión en Colombia y Argentina.

"EL TÉCNICO QUE LE ENCANTA A RIQUELME PARA BOCA ES NÉSTOR LORENZO"



Lo cierto es que el nacido en Villa Celina tiene contrato con la Selección Colombia hasta julio de 2026, y el propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, se ha referido la continuidad de Lorenzo, algo que "le gustaría", pero tendrán que ponerse de acuerdo todas las partes, tras la particiación en Estados Unidos, México y Canadá.



"Bueno, del lado nuestro, total encanto con él, nos gustaría dentro de estos procesos que esto continúe. Ya miraremos qué piensa él, no hay ninguna duda de que el Mundial va a sentar una pauta muy clara para cuando llegue el abordaje de ese tipo de situaciones. Hoy estamos centrados en el Mundial, realmente con él no hemos conversado nada, pero si es del lado nuestro, indudablemente que nosotros somos muy amigos de la continuidad y cuando se viene haciendo un trabajo muy bueno como el que hace el profesor Lorenzo, pues con más razón", fueron las palabras del directivo en el mes de diciembre, antes del sorteo del Mundial 2026.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia. Getty

Cabe recordar que la Selección Colombia está en el grupo K de la Copa del Mundo junto a Portugal, Uzbekistán y esperando el ganador del repechaje entre Jamaica, Congo y Nueva Caledonia. La 'tricolor' comenzará jugando en Ciudad de México, luego en Guadalajara y terminará la fase de grupos en Miami.