Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Equipo buscaría a Néstor Lorenzo, de Selección Colombia; “si es posible, tras el Mundial 2026”

Equipo buscaría a Néstor Lorenzo, de Selección Colombia; “si es posible, tras el Mundial 2026”

Aunque el técnico argentino Néstor Lorenzo tiene en la mira a la Selección Colombia y la participación en la Copa del Mundo, hay un club que buscaría tentarlo tras el certamen de la FIFA.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de feb, 2026
Comparta en:
Néstor Lorenzo Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad