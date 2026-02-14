Francisco Maturana, entre los mejores entrenadores de la historia; supera a Zidane y Luis Enrique

El nombre de Francisco ‘Pacho’ Maturana volvió a instalarse en la élite del fútbol mundial. La 'Revista Kodro' publicó su ranking de los 50 mejores entrenadores de la historia y el técnico colombiano aparece en el puesto 29, un lugar que lo posiciona por encima de figuras contemporáneas como Zinedine Zidane (34) y Luis Enrique (43).

El listado es encabezado por Johan Cruyff, seguido por Rinus Michels y Gusztáv Sebes, y reúne a leyendas como Brian Clough, Valeriy Lobanovskyi, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi y Helenio Herrera en el top 10. En ese contexto histórico y de enorme exigencia, la presencia de Maturana no solo es un reconocimiento individual, sino también un espaldarazo al legado del fútbol colombiano.

Ubicado en la casilla 29, Maturana supera a entrenadores campeones del mundo y de Champions League. Por detrás del colombiano aparecen nombres de peso como Sven-Goran Eriksson (30), Franz Beckenbauer (31), Ottmar Hitzfeld (32), Luis Aragonés (33), Zinedine Zidane (34), Vicente del Bosque (35), Jupp Heynckes (36), Marcelo Lippi (37) y Fabio Capello (40), entre muchos otros. Incluso estrategas recientes de gran impacto como Hansi Flick (42) y Luis Enrique (43) figuran por debajo del exseleccionador cafetero.

La trayectoria de Maturana explica este reconocimiento. Fue el arquitecto del histórico Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores en 1989, el primer club colombiano en lograrlo. Además, al frente de la Selección Colombia, lideró una de las generaciones más recordadas, clasificando al Mundial de Italia 1990 y construyendo un equipo que dejó huella por su identidad de juego, posesión y propuesta ofensiva.



Su influencia trascendió los títulos. Maturana es considerado uno de los grandes impulsores del estilo técnico y asociativo en el fútbol sudamericano. Su trabajo no solo dio resultados, sino que marcó una escuela. En una lista donde aparecen gigantes como Alex Ferguson (14), José Mourinho (13), Jürgen Klopp (24) y Arsène Wenger (41), el colombiano se mantiene como referente histórico.

Top-50 de mejores entrenadores de la historia