LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Partidos de Selección Colombia en Sudamericario femenino Sub-20; comienza el hexagonal final

Partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20; comienza el hexagonal final

Tras una buena fase de grupos en el Sudamericano femenino Sub-20, la 'tricolor' dirigida por el técnico Carlos Paniagua se prepara para buscar el título y el cupo al Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de feb, 2026
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Selección Colombia Sudamericano femenino Sub-20
Conmebol

