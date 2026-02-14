Partidos de Selección Colombia en Sudamericano femenino Sub-20; comienza el hexagonal final

La Selección Colombia sigue su camino en el Sudamericano femenino Sub-20 de la mano de su técnico Carlos Paniagua y sus jugadoras, entre las que destacan Maithé López, Mariana Silva, Isabella Díaz, Luisa Agudelo, entre otras que han mostrado un gran nivel en el certamen internacional de la Conmebol que se juega en Paraguay. Ahora se viene el hexagonal final del torneo, buscando el título, pero también el cupo al Mundial de la categoría que se disputará en Polonia.

Por eso, los hinchas de la 'tricolor' están a la espera de los próximos 5 partidos que tendrá la 'tricolor', luego de terminar primera en el grupo A, e invicta, dejando grandes sensaciones y ganándose el respeto de sus rivales.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Sudamericano femenino Sub-20?

El equipo de nuestro país se medirán en el hexagonal final del certamen internacional de Conmebol contra Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y la anfitriona Paraguay, buscando hacer la mayor cantidad de puntos en esta fase definitiva del torneo.

La Selección Colombia comenzará contra Ecuador (fecha 1), este lunes 16 de febrero. Luego será Brasil (fecha 2) el jueves 19 de febrero, Paraguay (fecha 3) el domingo 22 de febrero, Venezuela (fecha 4) el miércoles 25 de febrero, y cerrará frente a Argentina (fecha 5) el sábado 28 de febrero.

La Selección Colombia femenina Sub-20 viene de ganarle 1-0 a Venezuela Foto: X/@FCFSeleccionCol

Recuerde que estos partidos de la 'tricolor' femenina Sub-20 se podrán ver EN VIVO por Gol Caracol (canal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), y www.golcaracol.com (web), para que siga disfrutando de las emociones del Sudamericano de la categoría.



La Selección Colombia, en la fase de grupos comenzó empatando sorpresivamente 0-0 con Chile, pero luego sacó la casta y mostró un gran nivel. Victoria justada 1-0 contra Venezuela con gol de Maithé López, después un 2-0 frente a Uruguay, con otro gol de Maithé y uno de Fernanda Viáfara. Ya clasificada el DT Carlos Paniagua puso nómina mixta en el último compromiso y fue empate 0-0 con Paraguay, asegurando el liderato del grupo A.



Sistema de juego del Sudamericano femenino Sub-20

Luego de la fase de grupos clasificaron los tres primeros equipos de cada zona, para disputar ahora el hexagonal final del torneo de la Conmebol.

Publicidad

Ya en esta nueva fase definitiva, los cuatro equipos que hagan más puntos, de los seis que siguen en competición, conseguirán el cupo al Mundial 2026 que se jugará en Polonia del 5 al 27 de septiembre. Por su parte, la selección que quede líder de la tabla de posiciones del hexagonal se quedará con el título del Sudamericano femenino Sub-20.