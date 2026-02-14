Jugó en Selección Colombia y rechazó ofertas por regresar a los estadios del país

Frank Fabra volvió al fútbol colombiano con una decisión firme y coherente con su historia reciente. En su presentación como nuevo jugador de Independiente Medellín, el lateral izquierdo dejó claro que, pese a recibir múltiples ofertas del fútbol argentino, nunca contempló la posibilidad de vestir otra camiseta distinta a la de Boca Juniors en ese país. Su regreso al DIM, club en el que ya tuvo una etapa anterior, marca un nuevo capítulo en la carrera de un futbolista con recorrido internacional y pasado en la Selección Colombia.

Durante su intervención ante los medios, Fabra reveló el interés concreto de varios equipos argentinos. “Hablé mucho con mi empresario. Me quería Independiente, Huracán, San Lorenzo, Lanús y Talleres”, confesó el defensor, evidenciando que mercado no le faltaba. Incluso reconoció contactos directos con algunos excompañeros: “Carlitos Tevez (DT de Talleres) me llamó en diciembre y hablé mucho con él. Fueron varios, fueron muchos...”.

También mencionó que su nombre estuvo sobre la mesa en otras gestiones: “Sebastián Villa tuvo un contacto con Daniel Vila, presidente de Independiente de Rivadavia”. Sin embargo, más allá de las propuestas y los llamados, Fabra fue tajante respecto a su postura: “Yo me hice una promesa de jugar en Argentina solo en Boca después de 10 años, así que no lo iba a tomar”.

Frank Fabra, lateral izquierdo colombiano de Boca Juniors, en partido de pretemporada contra Juventude Getty Images

Esa promesa explica por qué, tras cerrar su ciclo con el ‘Xeneize’, optó por regresar a Colombia en lugar de continuar en la Liga Profesional. En Boca Juniors disputó 244 partidos, marcó 14 goles y entregó 32 asistencias, consolidándose como uno de los laterales más influyentes del club en la última década. Antes de su etapa en Argentina, Fabra ya había vestido las camisetas de Envigado FC (95 partidos), Deportivo Cali (47) e Independiente Medellín (24), acumulando en total 410 encuentros oficiales, 19 goles y 38 asistencias a nivel de clubes.



Con la Selección Colombia también tuvo participación importante. Sumó 28 partidos internacionales, con presencia en Clasificatorias al Mundial, Copa América y encuentros amistosos, registrando un gol y una asistencia. En total, defendiendo la ‘Tricolor’ acumuló 2.053 minutos, siendo una alternativa constante en procesos anteriores.