Reconocido técnico europeo no ve a Cristiano Ronaldo cerca del retiro; palabras contundentes

En medio del debate sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y la posibilidad de que el Mundial de 2026 sea su última gran cita internacional, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, fue claro y contundente: no ve al capitán luso cerca del retiro. El entrenador español respaldó públicamente la vigencia del delantero y destacó su mentalidad como el principal motor de su longevidad.

¿El Mundial será el último gran torneo de Cristiano Ronaldo? La respuesta de Martínez fue directa: “No lo vemos así, el secreto de su longevidad es que toma cada día como una oportunidad para mejorar y eso es lo que hacemos todos y lo hacemos de una manera muy pragmática. Cristiano está disfrutando de su fútbol, está en forma, fresco y eso siempre es una buena noticia para nuestra selección”.

Could the World Cup be Cristiano Ronaldo’s last major tournament?



Roberto Martinez:



Las palabras del técnico no son casuales. A sus 41 años, Ronaldo mantiene cifras que impresionan tanto a nivel de clubes como con la Selección de Portugal. En su recorrido por Real Madrid, Manchester United, Juventus, Al-Nassr y Sporting de Lisboa, CR7 acumula 1.076 partidos, 812 goles y 260 asistencias, además de 130 amonestaciones y ocho expulsiones, con un total de 88.457 minutos disputados. Números que lo consolidan como uno de los máximos goleadores en la historia del fútbol mundial.

Con la camiseta de Portugal, el impacto también es contundente: 226 partidos internacionales, 143 goles y 46 asistencias en 17.987 minutos. Su producción incluye actuaciones en Eurocopas, Copas del Mundo, Nations League, Copa Confederaciones y fases de clasificación, reafirmando su peso histórico en el combinado luso.

Más allá de las estadísticas, Roberto Martínez resaltó el estado físico y anímico del delantero. Para el entrenador, el hecho de que Ronaldo “está disfrutando de su fútbol” es determinante. La frescura y el compromiso diario siguen siendo diferenciales en un jugador que ha sabido reinventarse y adaptarse a distintas ligas y contextos competitivos.

De cara al Mundial 2026, donde Portugal será el tercer rival de la Selección Colombia en la fase de grupos, la presencia de Cristiano añade un condimento especial. Este enfrentamiento es uno de los duelos más atractivos de la primera fase y por ende la boletería tiene alta demanda por parte de los aficionados.