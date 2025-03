Escándalo de espionaje antes de Brasil vs. Colombia; capturaron e interrogaron a una persona

Brasil prepara por estas horas el partido contra la Selección Colombia que será el próximo jueves en el estadio Mané Garrincha, pero la tranquilidad y confidencialidad del entrenamiento del combinado de la ‘canarinha’ se vio perturbada por la presencia de un dron.

Por supuesto, esto generó un escándalo porque muchos sospecharon si era espionaje por parte de su rival o si era alguna persona usándolo, por lo que la seguridad de la ‘verdeamarela’ se puso a buscar y capturaron e interrogaron a la persona que estaba utilizándolo.

En video quedó registrada la presencia del dron sobre el entrenamiento de la Selección Colombia y también la búsqueda y detención del hombre implicado.

Un dron estuvo en el entrenamiento de Brasil antes de jugar contra Colombia

Publicidad

Los medios brasileños e internacional capturaron el momento en el que este dispositivo sobrevoló durante un tiempo la sesión de trabajo de los dirigidos por Dorival Junior.

Al final fue capturado un hombre, le fue decomisado su dron y de hecho se mostró molesto porque le quitaron su “material”.

Eso sí, la Selección Colombia no tiene nada que ver con el tema, ya que en la conversación entre la seguridad de Brasil y la persona afirmó que “yo no he grabado, era solo para poder ver el entrenamiento”.

Publicidad

La prensa de dicho país le hizo seguimiento a la noticia e informaron que "mientras Dorival trabajaba con el equipo dentro del estadio, el equipo de seguridad de la CBF estaba cazando al dron afuera. Un aficionado levantó un vehículo aéreo no tripulado para tomar fotografías de la zona exterior de Bezerrão y de inmediato llamó la atención. Incluso se llamó a la Policía Militar para que el aficionado pudiera ser identificado y llevado a la comisaría".

De igual manera, en 'Globo Esporte' enfatizaron en que esto "no se trató de un caso de espionaje por parte de la selección colombiana".

Acá el video del dron en el entrenamiento de Brasil:

🚨 ALERTA en el entrenamiento de BRASIL.



👮 Un DRON entra al campo de entrenamiento y la seguridad busca darle caza.#JUGONES pic.twitter.com/Ljui4RT9R0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 19, 2025

Este episodio hizo recordar que en estas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la Selección Colombia sí fue víctima de espionaje en Bolivia, en Cochabamba, donde concentró la 'tricolor' antes del duelo en El Alto frente al combinado del Altiplano.

Publicidad

En aquella oportunidad se conocieron imágenes de la persona que desde un edificio aledaño al lugar donde entrenaban los dirigidos por Néstor Lorenzo, grababa la práctica , algo que generó malestar y molestia en el cuerpo técnico.

"Es lamentable que te manden a espiar y eso, no sé de dónde salió o quién era, pero lo identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso", confesó en el mes de octubre de 2024, el DT argentino al frente de la Selección Colombia.

Colombia vs Brasil en un enfrentamiento reciente en la Copa América 2024. Lachlan Cunningham/Getty Images